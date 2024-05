Kim Kardashian je šokirala sve korzetom na Met Gali, a ovo su posljedice njegovog nošenja...

Reality zvijezda Kim Kardashian pokrenula je lavinu komentara na Met Gali, najbitnijem događanju na modnoj sceni koji je svake godine prvog ponedjeljka u svibnju. Crvenim tepihom ispred njujorškog Metropolitan muzeja prošetala je u srebrnoj haljini Johna Galliana, koja sadrži i korzet.

Mnogi su se zabrinuli za njezino zdravlje jer im nije bilo jasno kako diše u tako uskom outfitu. Jedan korisnik na društvenim mrežama napisao je da osjeća nelagodu zbog njezinog tankog struka, a drugi je dodao kako je outfit popularne zvijezde dosta zabrinjavajući.

Kim je očito htjela izgledati kao žena iz viktorijanskog doba kada su se žene čvrsto vezale u svojim korzetima kako bi postigli figuru pješčanog sata. No, zbog toga su pretrpjele ozbiljne unutarnje ozljede.

LADBible spominje članak, iz 1890. u jednom od najstarijih svjetskih medicinskih časopisa, u kojem je liječnik objasnio posljedice nošenja steznika.

Tijekom dugog vremenskog razdoblja, prsni koš nekih žena postao je deformiran, njihov probavni trakt je patio, a leđni mišići su atrofirali zbog nekorištenja.

Učincima steznika bavila se i Rebecca Gibson, antropologinja s Američkog sveučilišta. Ona je mjerila širinu prsnog koša, kut pod kojim se rebra spajaju s kralježnicom i kut otklona kralježaka.

Od deset kostura koje je Gibson pregledala, svaki je imao deformirana rebra gurnuta u oblik slova 'S' i spinove kralježaka koji su bili neusklađeni s tipičnim okomitim položajem.

Objasnila je tada kako je to 'u skladu s dugotrajnim pritiskom na rastuća rebra i kralješke'. Drugi kostur pokazuje neprirodnu kompresiju rebara, što dovodi do smanjenog kapaciteta pluća, kao i stezanja na zdjelicu.