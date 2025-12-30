Obavijesti

BLAGDANSKO IZNENAĐENJE

Kim Kardashian kritizirali zbog spornih božićnih poklona djeci: 'Oni nisu plišane igračke...'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Kim Kardashian kritizirali zbog spornih božićnih poklona djeci: 'Oni nisu plišane igračke...'
Foto: Instagram

PETA je javno kritizirala Kim Kardashian nakon što je za Božić svakom od svoje četvero djece poklonila psa, poručivši da štenci nisu igračke te da je propustila priliku promovirati udomljavanje životinja

Kim Kardashian izazvala je burne reakcije nakon što je za Božić svakom od svoje četvero djece poklonila psa, piše People.

Reality zvijezda je na Instagram storiju podijelila fotografiju četiri mala psa te uz objavu napisala: "Svako dijete je dobilo štenca".

Foto: Instagram

Nedugo nakon toga reagirala je organizacija PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Osnivačica PETA-e Ingrid Newkirk poručila je: "Štenci nisu plišane igračke i prava je šteta što je Kim propustila priliku biti glas azilskih pasa te je zbog toga opravdano kritizirana na društvenim mrežama."

Newkirk je uputila kritike i Kiminoj sestri Khloé Kardashian, koja je također ove godine obitelji poklonila psa. U izjavi je pozvala sestre da "sljedeći put nazovu PETA-u ili lokalni azil" te dodala kako bi sada trebale "pokušati ispraviti situaciju tako što će svoju djecu poslati na volontiranje u lokalni azil ili financirati događaj udomljavanja ili barem jedan dan sterilizacije kako bi se pomoglo zaustaviti rastuću krizu napuštenih štenaca."

A IMA TEK 12 GODINA... Što je ovo?! Kći Kim Kardashian šokirala! Pogledajte joj zube...
Što je ovo?! Kći Kim Kardashian šokirala! Pogledajte joj zube...

Kim Kardashian zasad se nije oglasila povodom ovih kritika.

Foto: Instagram

Kardashian s bivšim suprugom Kanyeom Westom ima četvero djece — North (12), Sainta (10), Chicago (7) i Psalm (6), zaključuje People.

