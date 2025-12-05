Kim Kardashian otkrila: Moje pravo ime nikad nije bilo Kim...

Uvijek sam bila Kimberly, sve dok nismo krenuli snimati reality. Kad sam vidjela Kimberly Kardashian na ekranu, rekla sam: 'Ma tko će to izgovarati?' Skratit ćemo na Kim. I to je tako čudno, jer me svi moji prijatelji iz srednje škole i djetinjstva, i moj tata, svi me zovu Kimberly, otkrila je Kim Kardashian u četvrtak za Time.

Osim što je skratila ime, priznala je i da je upravo ona nagovorila obitelj da sudjeluju u realityju.

- Mislim da sam ja bila ta koja je sigurno sve uvjerila. Stvarno sam to htjela. Stvarno sam htjela sudjelovati u reality showu od dana kada je izašao MTV-jev 'The Real World' i gledala sam ga sa svojom najboljom prijateljicom - rekla je Kardashianka.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

- Pogledala sam je i rekla joj: 'To ću i učiniti.' A ona je rekla: 'Bit ću ti menadžerica.' Mislim da smo imali 11 godina. Njezin je tata bio glazbeni menadžer, pa je rekla da ga može zamoliti da našu snimku pošalje nekome na MTV. Napravile smo cijeli plan - dodala je.

Iako joj je menadžerica postala majka Kris Jenner, Kim je ipak radila s istom ekipom koja je snimala ‘The Real World’, a kasnije i ‘Keeping Up With the Kardashians’. U razgovoru je otkrila i da je sestre Kourtney i Khloé te majku uvjerila tako što im je rekla da će show odlično reklamirati njihov butik Dash: 'Rekla sam im da će nam to biti super promocija, i odmah su pristale'.

Foto: Instagram

Reality 'Keeping Up With the Kardashians' emitirao se 14 godina na E!-u.

- Dragi fanovi. Teška srca donijeli smo odluku kao obitelj da je vrijeme da se pozdravimo s 'Keeping Up with the Kardashians'. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmjerno smo zahvalni svima vama koji ste nas gledali ovih godina - kroz dobra vremena, loša vremena, sreću, suze te brojne veze i djecu. Zauvijek ćemo čuvati prekrasne uspomene i ljude koje smo upoznali putem - rekla je Kim 2020.

- Hvala tisućama pojedinaca i ljudi koji su bili dio ovog iskustva i, što je najvažnije, posebna zahvala Ryanu Seacrestu koji je vjerovao u nas, E! što nam je bio partner i našem produkcijskom timu Bunim/Murray koji su proveli nebrojene sate dokumentirajući naš život - dodala je.

Foto: (C) Benkey / AFF-USA.com