Obavijesti

Show

Komentari 11
TEORIJE ZAVJERE

Kim Kardashian šokirala novom izjavom: 'Mislim da slijetanje na Mjesec nije bilo stvarno!'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Kim Kardashian šokirala novom izjavom: 'Mislim da slijetanje na Mjesec nije bilo stvarno!'
2
Foto: Mario Anzuoni

Reality zvijezda priznala da sumnja u povijesni događaj iz 1969. i tvrdi da Buzz Aldrin 'napokon govori istinu'. Iako smatra da slijetanje nije bilo stvarno, istaknula je i nekoliko činjenica koje podupiru cjelokupnu teoriju

Kim Kardashian ponovno je iznenadila obožavatelje, ovoga puta svojim stavom o jednom od najpoznatijih povijesnih događaja. U novoj epizodi realityja 'The Kardashians', poduzetnica je otvoreno priznala kako vjeruje da se legendarno slijetanje na Mjesec 1969. godine nikada nije dogodilo. Sve je počelo tijekom snimanja pravne drame All's Fair, kada je Kim u razgovoru s glumicom Sarah Paulson iznijela svoje sumnje. 

Foto: YouTube

- Poslat ću ti milijun članaka s Buzzom Aldrinom i onim drugim - rekla je Kim, pritom misleći na Neila Armstronga, prvog čovjeka koji je kročio na Mjesec.

- U redu, pošalji - odgovorila joj je Sarah s osmijehom na licu. 

'ZDRAVLJE JE BOGATSTVO' Kim Kardashian otkrila je nove detalje nakon što je saznala da ima aneurizmu: 'Provjerite sve!'
Kim Kardashian otkrila je nove detalje nakon što je saznala da ima aneurizmu: 'Provjerite sve!'

Kim je zatim spomenula jedan intervju koji ju je, kako tvrdi, uvjerio da nešto 'ne štima':

- Ova djevojka ga pita: 'Koji je bio najstrašniji trenutak?' A Aldrin odgovara: 'Nije bilo strašnog trenutka jer se to nije dogodilo. Moglo je biti strašno, ali nije bilo, jer se to nije dogodilo - istaknula je Kardashian.

Kasnije je pred kamerama potvrdila da doista misli kako slijetanje na Mjesec nije bilo stvarno.

- Mislim da nismo bili tamo. Mislim da je bilo lažno - otkrila je Kardashian. 

- Vidjela sam i nekoliko videa u kojima Buzz Aldrin govori da se to nije dogodilo. On to stalno ponavlja - priznala je Kim. 

NOVA KARIJERA Kim Kardashian je uvjerena da će uskoro postati odvjetnica, pisala je pravosudni ispit
Kim Kardashian je uvjerena da će uskoro postati odvjetnica, pisala je pravosudni ispit

No, istaknula je i nekoliko činjenica koji prema njezinu mišljenju podupiru tu teoriju.

- Zašto se zastava vijori ako na Mjesecu nema gravitacije? Cipele u muzeju imaju drukčiji otisak od onog na fotografijama. I zašto nema zvijezda? - prokomentirala je Kardashian. 

LUDE KOMBINACIJE Vrući outfiti Kim Kardashian: Sve je pucalo po šavovima dok je šnajderica spašavala dekolte
Vrući outfiti Kim Kardashian: Sve je pucalo po šavovima dok je šnajderica spašavala dekolte

Na pitanje misli li da će je ljudi zbog toga smatrati ludom, Kim se samo nasmijala.

- Reći će to ionako. Ali idite na TikTok. Uvjerite se sami - zaključila je Kardashian. 

Foto: Instgram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025