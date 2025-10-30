Kim Kardashian šokirala novom izjavom: 'Mislim da slijetanje na Mjesec nije bilo stvarno!'

Kim Kardashian ponovno je iznenadila obožavatelje, ovoga puta svojim stavom o jednom od najpoznatijih povijesnih događaja. U novoj epizodi realityja 'The Kardashians', poduzetnica je otvoreno priznala kako vjeruje da se legendarno slijetanje na Mjesec 1969. godine nikada nije dogodilo. Sve je počelo tijekom snimanja pravne drame All's Fair, kada je Kim u razgovoru s glumicom Sarah Paulson iznijela svoje sumnje.

Foto: YouTube

- Poslat ću ti milijun članaka s Buzzom Aldrinom i onim drugim - rekla je Kim, pritom misleći na Neila Armstronga, prvog čovjeka koji je kročio na Mjesec.

- U redu, pošalji - odgovorila joj je Sarah s osmijehom na licu.

Kim je zatim spomenula jedan intervju koji ju je, kako tvrdi, uvjerio da nešto 'ne štima':

- Ova djevojka ga pita: 'Koji je bio najstrašniji trenutak?' A Aldrin odgovara: 'Nije bilo strašnog trenutka jer se to nije dogodilo. Moglo je biti strašno, ali nije bilo, jer se to nije dogodilo - istaknula je Kardashian.

Kasnije je pred kamerama potvrdila da doista misli kako slijetanje na Mjesec nije bilo stvarno.

- Mislim da nismo bili tamo. Mislim da je bilo lažno - otkrila je Kardashian.

- Vidjela sam i nekoliko videa u kojima Buzz Aldrin govori da se to nije dogodilo. On to stalno ponavlja - priznala je Kim.

No, istaknula je i nekoliko činjenica koji prema njezinu mišljenju podupiru tu teoriju.

- Zašto se zastava vijori ako na Mjesecu nema gravitacije? Cipele u muzeju imaju drukčiji otisak od onog na fotografijama. I zašto nema zvijezda? - prokomentirala je Kardashian.

Na pitanje misli li da će je ljudi zbog toga smatrati ludom, Kim se samo nasmijala.

- Reći će to ionako. Ali idite na TikTok. Uvjerite se sami - zaključila je Kardashian.

Foto: Instgram