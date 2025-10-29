Reality zvijezdu nedavno je šokirala dijagnoza koju je dobila tijekom rutinskog pregleda. Nakon obavljenih pretraga sa zabrinutim fanovima podijelila je utješne novosti
Kim Kardashian otkrila je nove detalje nakon što je saznala da ima aneurizmu: 'Provjerite sve!'
Nakon što je tijekom rutinskog pregleda Kim Kardashian otkrila da ima 'malu' aneurizmu mozga, o tome se oglasila i u novoj sezoni realityja svoje obitelji 'The Kardashians', prenosi Unilad. Prva epizoda 7. sezone popularne emisije izašla je prošlog tjedna.
Prikazan je trenutak u kojem Kim razgovara sa svojom sestrom Kourtney o svom nedavnom posjetu bolnici prilikom kojeg joj je i dijagnosticiran spomenuti zdravstveni problem. Radi se zapravo o aneurizmi mozga koja označava proširenje krvnih žila ili stvaranje izbočine, a do nje obično dolazi kada protok krvi vrši pritisak na oslabljeno područje stijenke žile.
Kasnije, obožavatelji su vidjeli kako se osnivačica brenda Skims podvrgla magnetskoj rezonanciji, a istaknula je i kako su liječnici rekli kako je do ovog problema došlo najvjerojatnije zbog stresa. U nedavnom gostovanju u emisiji 'Good Morning America', reality zvijezda podijelila je nove detalje o svojoj dijagnozi.
'Vidjet ćete u idućoj epizodi, išla sam na 'Prenuvo' skeniranje. Na kraju sam u bolnici morala ići na hrpu drugih skeniranja mozga s cijelim timom', ispričala je voditeljici Robin Roberts. Dodala je i kako će obožavatelji moći sve detalje saznati u epizodi koja treba izaći idući tjedan, ali i da će se sve riješiti.
'To je samo dobra mjera opreza; pobrinite se da uvijek sve provjeravate', objasnila je Kim te zaključila: 'I zdravlje je bogatstvo, i morate biti oprezni sa svim što radite'. Ne zna se je li članica klana Kardashian-Jenner primila kakvu vrstu liječenja po pitanju aneurizme.
Osim velikog zdravstvenog problema, jedna od tema o kojima je Kim progovorila u novoj sezoni reality emisije je i njen odnos s bivšim suprugom Kanyeom Westom, s kojim ima četvero djece: kćeri North i Chicago te sinove Sainta i Psalma. Ispričala je kako će upravo zbog njih, reper uvijek biti dio njenog života bez obzira na sve. Rekla je i kako je, kada imate djecu, teže otići nego ostati te da to mijenja svačiji život.
O svom odnosu s bivšim suprugom, Kim Kardashian pričala je i ranije ovog mjeseca u podcastu 'Call Her Daddy'. 'Ljudi mogu reći da je bilo nekih znakova te ja možda nisam obraćala pozornost na njih', priznala je voditeljici Alex Cooper dodavši: 'I mislim da kad netko ima svoj, kao, prvi mentalni slom, znate, želite mu pružiti veliku podršku i želite mu pomoći da riješi to, želite se stvarno posvetiti tome s njim i biti tu za njega'.
