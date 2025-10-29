Kim Kardashian otkrila je nove detalje nakon što je saznala da ima aneurizmu: 'Provjerite sve!'

Nakon što je tijekom rutinskog pregleda Kim Kardashian otkrila da ima 'malu' aneurizmu mozga, o tome se oglasila i u novoj sezoni realityja svoje obitelji 'The Kardashians', prenosi Unilad. Prva epizoda 7. sezone popularne emisije izašla je prošlog tjedna.

Prikazan je trenutak u kojem Kim razgovara sa svojom sestrom Kourtney o svom nedavnom posjetu bolnici prilikom kojeg joj je i dijagnosticiran spomenuti zdravstveni problem. Radi se zapravo o aneurizmi mozga koja označava proširenje krvnih žila ili stvaranje izbočine, a do nje obično dolazi kada protok krvi vrši pritisak na oslabljeno područje stijenke žile.

Foto: Instgram

Kasnije, obožavatelji su vidjeli kako se osnivačica brenda Skims podvrgla magnetskoj rezonanciji, a istaknula je i kako su liječnici rekli kako je do ovog problema došlo najvjerojatnije zbog stresa. U nedavnom gostovanju u emisiji 'Good Morning America', reality zvijezda podijelila je nove detalje o svojoj dijagnozi.

'Vidjet ćete u idućoj epizodi, išla sam na 'Prenuvo' skeniranje. Na kraju sam u bolnici morala ići na hrpu drugih skeniranja mozga s cijelim timom', ispričala je voditeljici Robin Roberts. Dodala je i kako će obožavatelji moći sve detalje saznati u epizodi koja treba izaći idući tjedan, ali i da će se sve riješiti.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

'To je samo dobra mjera opreza; pobrinite se da uvijek sve provjeravate', objasnila je Kim te zaključila: 'I zdravlje je bogatstvo, i morate biti oprezni sa svim što radite'. Ne zna se je li članica klana Kardashian-Jenner primila kakvu vrstu liječenja po pitanju aneurizme.

Osim velikog zdravstvenog problema, jedna od tema o kojima je Kim progovorila u novoj sezoni reality emisije je i njen odnos s bivšim suprugom Kanyeom Westom, s kojim ima četvero djece: kćeri North i Chicago te sinove Sainta i Psalma. Ispričala je kako će upravo zbog njih, reper uvijek biti dio njenog života bez obzira na sve. Rekla je i kako je, kada imate djecu, teže otići nego ostati te da to mijenja svačiji život.

Kanye West and Kim Kardashian File Photo | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

O svom odnosu s bivšim suprugom, Kim Kardashian pričala je i ranije ovog mjeseca u podcastu 'Call Her Daddy'. 'Ljudi mogu reći da je bilo nekih znakova te ja možda nisam obraćala pozornost na njih', priznala je voditeljici Alex Cooper dodavši: 'I mislim da kad netko ima svoj, kao, prvi mentalni slom, znate, želite mu pružiti veliku podršku i želite mu pomoći da riješi to, želite se stvarno posvetiti tome s njim i biti tu za njega'.