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HITNO OTIŠAO NA SUD

Kličko nakon smrti Hayden Panettiere traži kontrolu nad nasljedstvom njihove kćeri

Piše Dora Pek,
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Kličko nakon smrti Hayden Panettiere traži kontrolu nad nasljedstvom njihove kćeri
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Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
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Nekadašnji boksački prvak strahuje da bi dio glumičine imovine mogao nestati prije nego što sud odluči tko će njome upravljati

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Bivši zaručnik Hayden Panettiere, nekadašnji boksački prvak Vladimir Kličko (50), obratio se sudu zbog nasljedstva njihove kćeri Kaye (11). Od suda u Los Angelesu traži da ga imenuje privremenim skrbnikom nad njezinom imovinom jer strahuje da bi dio ostavštine pokojne glumice mogao nestati prije nego što sud odluči tko će njome trajno upravljati.

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Kličko je podnio zahtjev 24. rujna, a Kaya je jedina nasljednica imovine svoje majke. 

- Bez trenutačnog imenovanja postoji velika vjerojatnost da će imovina koja pripada Haydeninoj ostavštini biti izgubljena, oštećena ili potrošena prije nego što službeni predstavnik preuzme njezinu zaštitu - stoji u sudskom podnesku koji prenosi People.

Hayden Panettiere i Wladimir Klitschko postat ?e roditelji
Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

Osobe koje nisu članovi obitelji, a ranije su bile povezane s Hayden, navodno su pristupile njezinim e-mailovima i neke od njih izbrisale. Kličko je dobio i informacije da nedostaju nakit i drugi osobni predmeti. Problemi su, prema sudskom podnesku, počeli još prije Haydenine smrti.

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Ona i Kličko angažirali su zaštitarsku službu nakon što je nepoznata osoba navodno neovlašteno ušla u njezin dom u Los Angelesu. Nakon njezine smrti zaštitari su promijenili brave. Dizajnersku odjeću i modne dodatke koje je glumica nosila na javnim događajima premjestili su na sigurnu lokaciju.

Kličko ipak strahuje da bi netko ponovno mogao pokušati uzeti stvari koje pripadaju ostavštini. Prema Peopleu dio Haydenine imovine trenutačno drže i američke savezne vlasti zbog istrage povezane s njezinom smrću. U istragu se uključila i američka Agencija za suzbijanje droga, DEA, a njezini su agenti nakon glumičine smrti dobili nalog za pretragu njezina doma u Los Angelesu.

Hayden Panettiere (1989-2026)
Foto: AdMedia/SIPA

Kličko zato želi pravnu ovlast kako bi u Kayino ime zaštitio njezina prava, prikupio imovinu kojoj se ne zna trag i surađivao s istražiteljima oko predmeta koje trenutačno drže vlasti. Kaya živi s ocem izvan SAD-a, no Associated Press navodi da Kličkov pravni tim smatra kako kalifornijski sud ipak ima nadležnost. Djevojčica je jedina nasljednica i ima pravo na imovinu koja ulazi u ostavinski postupak u Kaliforniji.

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Hayden i Kličko dobili su Kayu 2014. godine. Nakon prekida njihove veze djevojčica je nastavila živjeti s ocem. Hayden je kasnije otvoreno govorila o teškom razdoblju, ovisnosti i postporođajnoj depresiji te o odluci da Kaya živi s Kličkom. Panettiere, poznatu po ulogama u serijama 'Heroes' i 'Nashville', pronašli su 16. kolovoza u stanu u Greenvilleu. Hitna pomoć pokušala ju je reanimirati, no nije joj bilo spasa. 

Hayden Panettiere (1989-2026)
Foto: AdMedia/SIPA

Kako je ranije izvijestio CNN, ured mrtvozornika okruga Greenville zaključio je da je umrla od predoziranja fentanilom i drugim tvarima. U njezinu su organizmu pronašli fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin. Alprazolam se koristi protiv tjeskobe, metokarbamol za opuštanje mišića, dok se kvetiapin koristi u liječenju određenih psihičkih poremećaja. 4-ANPP je kemijska tvar povezana s fentanilom.

ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka
ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija

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