Knöll izašla iz bolnice: 'Nives se jako brinula i hrabrila me...'

Najstrastvenija navijačica, Ivana Knöll (26) u srijedu popodne puštena je iz zagrebačke bolnice KBC Sestre milosrdnice gdje je operirala slijepo crijevo. Knöll je bolove počela osjećati krajem prošlog tjedna, a cijeli petak provela je na hitnoj pomoći gdje su doktori pokušavali otkriti uzrok boli.

- Na kraju su mi rekli da ne da je samo slijepo crijevo, nego su vidjeli da je puklo već odavno te se sadržaj začahurio. Imala sam zaista veliku sreću. Zadržana sam duže u bolnici od predviđenog jer je ipak to malo teža upala, sutra bih trebala biti puštena kući ukoliko krvni nalazi ujutro budu dobri - rekla nam je vatrena navijačica koja je u međuvremenu bila na operaciji.

Sve je prošlo u najboljem redu, a vatrena navijačica priznala nam je kako je posebno bila zabrinuta njezina prijateljica i pjevačica Nives Celzijus (38) s kojom Knöll često objavljuje zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

- Nives me nije posjetila jer je i ona bolesna. Ima gripu pa me nije htjela zaraziti u ovakvom stanju, ali bila je jako zabrinuta od kad sam joj prvo rekla da idem na hitnu zbog želuca. Kad sam joj saopćila da doktori misle da je slijepo crijevo, jako se preplašila i zabrinula. Ohrabrivala me da će sve biti u redu i da sam jaka kao bik - rekla nam je Knöll, a posebno se zahvalila doktorima iz Vinogradske bolnice.

- Hvala puno doktoru Romiću koji me operirao te doktorima Madžar, Ibukić, Misir i cijelom osoblju abdominalne kirurgije KBC Sestre milosrdnice. Puno su mi pomogli - zaključila je.

