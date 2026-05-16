Koji borac, svaka čast! Talijan nastupio na Eurosongu unatoč problemima s glasnicama

'Svaka mu čast', 'Borac', 'Vidi se koliko se muči, ali nije odustao', samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama tijekom nastupa talijanskog predstavnika Sal Da Vincija u velikom finalu Eurosonga. Iskusni Talijan ove je subote stao na eurovizijsku pozornicu i, unatoč problemima s glasnicama, izveo pjesmu 'Per sempre sì'.

Već tijekom prvih stihova moglo se osjetiti da se bori s glasom, što i ne čudi jer su mu liječnici prije finala preporučili strogu šutnju i odmor. Ipak, borbeni Da Vinci nije odustao od nastupa, a publika u dvorani Wiener Stadthalle nakon posljednjih taktova nagradila ga je ovacijama koje su ga snažno dirnule.

Posljednjih dana među eurovizijskim fanovima vladala je velika zabrinutost za talijanskog predstavnika, posebno nakon što je Sal Da Vinci otkazao jedan od nastupa u Beču. Tijekom proba mnogi su primijetili da se muči s glasom, posebno u zahtjevnijim dijelovima pjesme, pa su se društvenim mrežama brzo krenula širiti pitanja hoće li uopće uspjeti iznijeti finalni nastup. Iz talijanske delegacije stizalo je vrlo malo informacija, ali potvrđeno je da su mu liječnici preporučili strogo mirovanje glasa i odmor do finala.

Sal Da Vinci, pravim imenom Salvatore Michael Sorrentino, veteran je talijanske glazbene scene s karijerom dugom više od 40 godina. Pjevač, tekstopisac i glumac iz Napulja pravo da predstavlja svoju zemlju izborio je pobjedom na prestižnom festivalu Sanremo 2026. Nakon pobjede, svoj je uspjeh posvetio rodnom gradu i obitelji.

​- Pobjedu posvećujem Napulju, mojem gradu i mojoj obitelji - rekao je tad emotivni Da Vinci.

Njegova pjesma 'Per sempre sì' klasična je talijanska balada o ljubavi, obitelji i životnim borbama.