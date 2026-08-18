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HRVATSKI FILM

'Koke' redatelja Igora Jelinovića na Sarajevo Film Festivalu...

Piše HINA,
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'Koke' redatelja Igora Jelinovića na Sarajevo Film Festivalu...
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Foto: PROMO
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Tijekom četvrtog dana 32. Sarajevo Film Festivala u programu Open Air premijere prikazan je film 'Koke' hrvatskog redatelja Igora Jelinovića, uz nazočnost redatelja i dijela filmske ekipe

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Film prati Toninu, ambicioznu računovotkinju koja vodi privatnu kompaniju sa suprugom i kćerkom te brine o nepokretnoj i dementnoj majci. Sukobljava se s mlađom sestrom Tajanom nakon što u tajnosti otkupi dio obiteljske kuće koji su planirale kupiti zajedno. Godinu dana kasnije, uoči majčina rođendana, sestre pokušavaju izgladiti odnose, no stare napetosti ponovno izlaze na površinu. Projekciji su uz redatelja nazočili i glumci Aleksandra Janković, Stojan Matavulj i Šimun Šitum, montažer Tomislav Stojanović, direktor fotografije Marko Jerbić te producentice Rea Rajčić i Tina Tišljar, stoji u priopćenju.

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U sklopu industrijskog programa održan je panel „Case Study: Svadba“, posvećen analizi nastanka jedne od najuspješnijih regionalnih koprodukcija novijeg datuma.Redatelj Igor Šeregi, producent Ivan Kelava i glumci Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac detaljno su opisali trnovit put transformacije filma „Svadba“, od početne ideje iz 2016. godine, preko sedmogodišnjeg razvoja i složenog procesa zatvaranja financijske konstrukcije u više država, pa sve do konačnog statusa rekordnog regionalnog kino hita.

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Četvrti dan festivala obilježio je i masterclass španjolskog redatelja Rodriga Sorogoyena, čiji opus do danas bilježi 42 nominacije za nagradu Goya. U Natjecateljskom programu prikazani su filmovi „17“ Kosare Mitić i „Svaki put“ Sandre Wollner, a u programu Open Air „Nema dobrih muškaraca“ Shahrbanoo Sadat. Danas će masterclass održati američki glumac Woody Harrelson, kojem će biti uručeno Počasno Srce Sarajeva za izniman doprinos filmskoj umjetnosti. U programu Open Air bit će prikazan i film „Dobrodošli u Sarajevo“ Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Film je potresno ispitivanje rata u Bosni sredinom 90-ih i uloge novinara u njegovu medijskom pokrivanju.

Foto: PROMO

32. Sarajevo Film Festival održava se do 21. kolovoza.

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