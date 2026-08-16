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DOŠLA S DJECOM

Emily Watson dobila Počasno srce Sarajeva: Ovom je festivalu srce na pravom mjestu...

Piše Magdalena Mucić,
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Emily Watson dobila Počasno srce Sarajeva: Ovom je festivalu srce na pravom mjestu...
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Sarajevo: Engleskoj glumici Emily Watson uručena nagrada Počasno Srce Sarajeva | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Watson, koja je dva puta bila nominirana za Oscara, ove godine predsjedava žirijem natjecateljskog programa za igrani film 32. Sarajevo Film Festivala, a u srijedu će održati i masterclass predavanje.

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Britanskoj glumici Emily Watson jučer je na Sarajevo Film Festivalu dodijeljena nagrada Počasno srce Sarajeva. Kako javlja Klix.ba, glumica se okupljenima obratila kroz suze.

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- Hvala vam puno. Prilično je teško govoriti poslije ovoga. Kao što možete čuti iz priče, ovaj festival je bio veoma, veoma dragocjen dio mog putovanja kao glumice.Dovela sam svoju djecu ovamo jer osjećam da od svih filmskih festivala na svijetu, ovo je festival koji ima duhovno srce na pravom mjestu - kazala je Watson.

Watson, koja je dva puta bila nominirana za Oscara, ove godine predsjedava žirijem natjecateljskog programa za igrani film 32. Sarajevo Film Festivala, a u srijedu će održati i masterclass predavanje. 

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- Moja dobra prijateljica Jessie Buckley nedavno je opisala glumu kao odlazak na posao sa srcem na dlanu. I bila mi je velika privilegija u životu da budem dio te armije pripovjedača. Mi idemo u rat sa pričom kako bismo držali ogledalo. To je zaista bila nevjerojatna privilegija. Ovaj grad zna više od bilo kojeg drugog, snagu i vitalnu prirodu te borbe. Želim posvetiti ovu nagradu Catherine - zaključila je glumica. 

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