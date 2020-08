- \u010cesto te sanjam, zovem te natrag, a ti se samo smije\u0161 i odbija\u0161 do\u0107i. Ljuta sam dok mi to radi\u0161. Srcu je te\u0161ko, ne shva\u0107aju to oni koji ka\u017eu 'pro\u0107i \u0107e'. Ne veselim se ni\u010demu kada nisi tu. Tiho patim, a krijem da sam dobro. Tvoj prerani odlazak slomio je vi\u0161e iskrenih srca. Vanja moja, uvijek \u0107u te voljeti.

Vijest o smrti biv\u0161e kandidatkinje '\u017divota na vagi' potresla je i ostale kandidate showa koji su s njom sudjelovali u toj sezoni. Josipa je bila njezina najbolja prijateljica. Nakon Vanjine smrti nije mogla vjerovati \u0161to se uistinu dogodilo.

- Bila je divna osoba, zauvijek \u0107u je pamtiti. Nakon showa se ponovno udebljala i odlu\u010dila je smr\u0161avjeti. Dugo mi se jadala da si ne mo\u017ee pomo\u0107i i da stalno jede. Odlu\u010dila je potra\u017eiti pomo\u0107 i oti\u0161la je napraviti pretrage koje ve\u0107 dugo nije radila i nakon toga je htjela opet pravilno gubiti kilograme. Me\u0111utim, u bolnici su joj rekli da ima upalu plu\u0107a i da joj plu\u0107a rade oko 30 posto... \u010cule smo se, zvala sam je i onda mi se odjednom prestala javljati. De\u010dko joj je do\u0161ao u Rijeku, zbog korone ju nije mogao vidjeti i rekli su mi da je na samrti... Svi smo bili u \u0161oku, dobila je bakteriju i borila se za \u017eivot, ali nije uspjela. Nikad je ne\u0107emo zaboraviti - rekla nam je ranije Lopac.

\u017diki\u0107 se sada prisjetila i Jelena Putnik\u00a0(37), koja je tako\u0111er sudjelovala u showu. Na Instagramu joj je, poput Josipe, posvetila emotivnu poruku.

-\u00a0\u00a0Danas, ponovno, sjetila sam se tebe. Koliko puta si i ti pre\u0161la granicu. Iskreno. Bez glume. Za sebe. Jer to je uvijek bio i cilj. Vjerovala sam u tebe. I ne, nisi me razo\u010darala. Iako sam \u010desto urlala kako znam da mo\u017ee\u0161 vi\u0161e i kako ne \u017eelim da se \u0161tedi\u0161. Jesam, no vidjela sam u tebi, tamo negdje sakrivenog malog borca koji se bojao iza\u0107i van, kao da se bojao svog vlastitog uspjeha. No to mi je izuzetno poznato - napisala je Jelena.

Podsjetimo,\u00a0Vanja je u show u\u0161la sa 140 kilograma, a svojedobno je govorila kako joj roditelji nikada nisu bili podr\u0161ka u skidanju vi\u0161ka kilograma. Nedostajalo joj je da je netko pogura naprijed. Jednom nam je prilikom otkrila kako prije mr\u0161avljenja nije mogla\u00a0zavezati tenisice, voziti bicikl, obu\u0107i traperice, penjati se uzbrdo... Priznala je kako bi bila najsretnija kada bi uspjela stati u traperice konfekcijskog broja manjeg od XL.\u00a0\u00a0Samoj je sebi po ulasku napisala obe\u0107anje u kojem je, izme\u0111u ostalog, spomenula kako \u0107e svojim roditeljima pokazati da je uspjela bez njih. Bila je prva kandidatkinja koja je ispala iz tre\u0107e sezone '\u017divota na vagi'. Za vrijeme boravka u ku\u0107i izgubila je 8,4 kilograma, ali to ju nije zaustavilo.\u00a0

Osim toga, \u017eelja joj je bila zaposliti se kao frizerka, u \u010demu joj je odmagala njezina kila\u017ea. Na taj je na\u010din htjela pomo\u0107i roditeljima koji su oboje nezaposleni. Ina\u010de je po zanimanju bila grafi\u010darka.\u00a0

-\u00a0\u017delim promjenu, \u017eelim obitelj, \u017eelim osjetiti \u0161to je to ljubav i ne mogu se vi\u0161e gledati ovakvu - govorila je Vanja prije ulaska u show.\u00a0