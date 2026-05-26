Kolegici je otela supruga pa su kasnije skupa i glumile, a danas ljubi 20 godina mlađeg pisca

Britanska glumica Helena Bonham Carter već desetljećima slovi kao jedna od najosebujnijih i najtalentiranijih glumica svoje generacije. Iza njezina prepoznatljivog ekscentričnog stila i upečatljivih uloga krije se aristokratsko podrijetlo, bogata obiteljska povijest i karijera koja je prošla fascinantnu transformaciju, od elegantnih kostimiranih drama do mračnih i neobičnih likova po kojima je danas poznata diljem svijeta.

Rođena u Londonu 25. svibnja 1966. godine, Helena dolazi iz ugledne britanske obitelji. Unuka je barunice i španjolskog ambasadora u Norveškoj i Kanadi, a njezin pradjed bio je nekadašnji britanski premijer H. H. Asquith. Njezin otac Raymond bio je uspješan bankar, dok je majka Elena radila kao psihoterapeutkinja. Iako je odrasla u privilegiranom okruženju, vrlo rano je znala da želi biti glumica. Već sa 16 godina pojavila se u svojoj prvoj televizijskoj reklami, čime je započela profesionalnu karijeru.

Pravi proboj dogodio se 1986. godine zahvaljujući filmu "A Room with a View" redatelja Jamesa Ivoryja. Uslijedio je niz uloga u povijesnim dramama i ekranizacijama književnih klasika, zbog kojih je godinama bila sinonim za sofisticirane junakinje u korzetima. Publika ju je gledala u filmovima poput "Howards End", "Hamlet" i "Mary Shelley's Frankenstein".

Posebno priznanje stiglo je filmom "The Wings of the Dove", koji joj je donio niz nagrada i prvu nominaciju za Oscara. U tom razdoblju mnogi su je smatrali tipičnom glumicom za viktorijanske uloge, no Helena je ubrzo pokazala da može mnogo više od toga.

Već sredinom devedesetih nagovijestila je zaokret prema neobičnijim i ekscentričnijim likovima. U filmu "Mighty Aphrodite" redatelja Woodyja Allena utjelovila je neurotičnu suprugu, a kasnije je priznala kako se upravo u takvim neobičnim ulogama osjeća najprirodnije. Ta joj je promjena otvorila vrata sasvim novog poglavlja karijere.

Danas je Helena Bonham Carter globalno prepoznatljivo ime zahvaljujući velikim blockbusterima i kultnim franšizama. Oduševila je publiku kao zloglasna Bellatrix Lestrange u serijalu "Harry Potter and the Order of the Phoenix" i kasnijim nastavcima, dok je u seriji "The Crown" briljirala u ulozi princeze Margaret. Pojavila se i u filmovima "Les Misérables", "Ocean's 8" te "Enola Holmes". Posljednjih je tjedana punila tabloide nakon što je usred snimanja napustila glumačku postavu četvrte sezone serije "Bijeli lotos". U službenoj izjavi za medije, HBO je pokušao ublažiti situaciju, navodeći kako je do razlaza došlo zbog kreativnog neslaganja.

Turbulentan privatni život

Jednako zanimljiv kao i njezina karijera bio je i privatni život glumice. Tijekom snimanja filma" Mary Shelley's Frankenstein" započela je vezu s glumcem i redateljem Kennethom Branaghom, koji je tada još bio u braku s glumicom Emmom Thompson. Njihova je romansa godinama punila naslovnice britanskih tabloida, osobito nakon razvoda Branagha i Thompson 1995. godine.

Emma Thompson kasnije je otvoreno govorila o bolnom razdoblju raspada braka, no s vremenom su svi uspjeli ostaviti prošlost iza sebe. Zanimljivo je da su Thompson i Bonham Carter kasnije zajedno glumile u filmovima iz serijala o Harryju Potteru.

Nakon prekida s Branaghom 1999. godine, Helena je novu veliku ljubav pronašla u osebujnom redatelju Timu Burtonu. Upoznali su se na snimanju filma "Planet of the Apes", a ubrzo su postali jedan od najpoznatijih i najneobičnijih holivudskih parova.

Njihova kreativna suradnja obilježila je niz popularnih filmova, među kojima su "Big Fish", "Charlie and the Chocolate Factory", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" i "Alice in Wonderland". Helena je često naglašavala kako nikada nije dobivala uloge automatski samo zato što je bila Burtonova partnerica, već je morala prolaziti audicije kao i svi drugi glumci.

Par je dobio dvoje djece, sina Billyja Raymonda 2003. godine i kćer Nell 2007. Unatoč dugogodišnjoj vezi i zajedničkom životu, 2014. godine objavili su da se razilaze, ali ostali su bliski prijatelji i posvećeni roditelji.

Posljednjih godina Helena ponovno puni medijske stupce zbog veze s norveškim piscem Ryeom Dagom Holmboeom, koji je više od dvadeset godina mlađi od nje. Glumica ga opisuje kao “staru dušu u mladom tijelu”, a njihova je veza, kako sama kaže, donijela “neočekivanu čaroliju” u njezin život.