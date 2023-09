Koliko love imaju slavni glumci? Ovi su najbogatiji, a kolegica ih 'prešišala' s par milijardi dolara

Poznati holivudski glumci su bogati, u to nema sumnje. Zarade milijune po filmu, ili čak epizodi jedne serije, kupuju raskošne vile, idu na luksuzne odmore, nose skupu odjeću... Da, svi su oni bogati, ali tko je najbogatiji?

Pa iako su na listi najbogatijih Tom Cruise (61), Robert De Niro (80), Tom Hanks (67)... Titula ipak pripada glumici Jami Gertz (57) koja je "prešišala" sve njih i to s nevjerojatnih tri milijarde dolara neto vrijednosti.

Danas su milijarderi

Gertz je glumila u filmovima The Lost Boys, Crossroads, Less Than Zero, kao i u serijama Square Pegs, Twister, Still Standing...

No, njezino bogatstvo ne dolazi samo od njezinog predanog rada. Jami je u braku s milijarderom i investitorom Tonyjem Resslerom, s kojim je suvlasnica NBA momčadi Atlanta Hawks. Paru nije uvijek ovako dobro išlo.

Kada su se oženili, 1989. godine, Tony je imao problema s financijama - tvrtka i posao su mu propali, a Jami je onda preuzela financijski teret na sebe. Tony je naposljetku doveo svoje poslove u red i danas je milijarder.

Nakon Jami, na drugom mjestu s milijardu dolara je Tyler Perry (53), producent, redatelj i glumac. Milijarder je službeno postao 2020. godine, a većina bogatstva dolazi iz njegovog filmskog studija, udjelu u streaming servisu BET+ te na prodaji materijala s likom Mable "Madea" Earlene Simmons, kojeg Perry tumači.

Među najbogatijima su i dva indijska glumca

Iza Perryja je komičar Jerry Seinfeld (69) s 950.000.000 dolara, Dwayne Johnson (51) s 800.000.000 dolara...

Na listi najbogatijih glumaca nalaze se i dva indijska, Amitabh Bachchan (80) i Shah Rukh Khan (57).

