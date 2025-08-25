Obavijesti

LEŽERNO UZ MORE

Kolinda uživa s društvom na luksuznoj jahti na Jadranu: 'Najljepše djevojke su stigle'

Kolinda uživa s društvom na luksuznoj jahti na Jadranu: 'Najljepše djevojke su stigle'
Kolinda Grabar Kitarović uživa na luksuznoj jahti oko Malog Lošinja u društvu Snježane Schillinger. Ovih dana su prošetale i crvenim tepihom, a bivša predsjednica nastavlja oduševljavati linijom

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović ovih dana uživa u ljetu, a to pokazuju i fotografije koje je objavila poduzetnica Snježana Schillinger koja je objavila fotografije na svojim društvenim mrežama. Na njima se vidi kako uživaju na luksuznoj jahti Duchessa koja plovi oko Malog Lošinja. 

- Najljepše djevojke su stigle u hrvatske vode - napisala je Schillinger uz fotografije. 

Ovih dana se Grabar Kitarović pojavila i na Lošinju, također sa Schillinger, gdje je oduševila u bijeloj haljini. Uz nju se pojavio i njezin suprug Jakov Kitarović. 

Bivša predsjednica već dulje vremena oduševljava svojom figurom za koju je zaslužan poseban režim prehrane, a koji ne služi samo za održavanje linije, već i za opće zdravlje. 

FOTO Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala
Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala

- Skinula sam dodatno kile, na antiinflamatornoj sam prehrani i to jako puno pomaže - ispričala nam je ranije bivša predsjednica, koja ne skriva zadovoljstvo učincima koje ovaj način života ima na njezin organizam.

Riječ je o prehrani koja isključuje prerađenu hranu, šećere i sastojke koji potiču upalne procese u tijelu, a temelji se na ribi, povrću poput raštike, zdravim masnoćama iz badema te prirodnim dodacima poput kurkume i omega-3 masnih kiselina.

