Kolinda uživa s društvom na luksuznoj jahti na Jadranu: 'Najljepše djevojke su stigle'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović ovih dana uživa u ljetu, a to pokazuju i fotografije koje je objavila poduzetnica Snježana Schillinger koja je objavila fotografije na svojim društvenim mrežama. Na njima se vidi kako uživaju na luksuznoj jahti Duchessa koja plovi oko Malog Lošinja.

- Najljepše djevojke su stigle u hrvatske vode - napisala je Schillinger uz fotografije.

Ovih dana se Grabar Kitarović pojavila i na Lošinju, također sa Schillinger, gdje je oduševila u bijeloj haljini. Uz nju se pojavio i njezin suprug Jakov Kitarović.

Bivša predsjednica već dulje vremena oduševljava svojom figurom za koju je zaslužan poseban režim prehrane, a koji ne služi samo za održavanje linije, već i za opće zdravlje.

- Skinula sam dodatno kile, na antiinflamatornoj sam prehrani i to jako puno pomaže - ispričala nam je ranije bivša predsjednica, koja ne skriva zadovoljstvo učincima koje ovaj način života ima na njezin organizam.

Riječ je o prehrani koja isključuje prerađenu hranu, šećere i sastojke koji potiču upalne procese u tijelu, a temelji se na ribi, povrću poput raštike, zdravim masnoćama iz badema te prirodnim dodacima poput kurkume i omega-3 masnih kiselina.