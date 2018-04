Komičar Petreković je završio u bolnici: Operirali su mu nogu

Voditelj i komičar Mario Petreković (42), koji je u zadnje vrijeme jedan od članova žirija emisije 'Tvoje lice zvuči poznato', danas je na društvenoj mreži objavio fotografije iz zagrebačke bolnice u kojoj je završio zbog ozlijede noge.

- Opet mi je izletjelo. Ovog puta ne u gaće, već lijevo koljeno, pa sam usput pokidao prednji križni ligament. Ali nije to sve, i stražnji medijalni meniskus otišao 'pa-pa'. A ni to još nije sve, i većinski dio hrskavice je odlučio isto otići u nepovrat, pa je uslijedilo spašavanje vojnika Jajana, odnosno operativni zahvat koljena u privatnoj klinici pod vodstvom specijaliste kirurga, ortopeda i traumatologa, doktora Daraboša - rekao nam je Petreković u svom stilu.

Objasnio nam je i kakav ga oporavak očekuje:

- Prva faza oporavka je hod na štakama 6 do 8 tjedana i terapija Orthokinom, plazmom uz svakodnevnu fizioterapiju u istoimenoj klinici. Za sada je operacija prošla bez komplikacija i osjećam se preporođeno i šepavo. Učim ponovo 'bejbi' korake te vježbam strpljenje koje sam negdje izgubio ali evo, srećom, baš sam ga prije pol sata ponovo pronašao u svom neseseru.

A post shared by Mario Petrekovic (@mario_petrekovic) on Apr 4, 2018 at 3:28am PDT

Kako je i sam spomenuo u bolnici ga je posjetio kolega i prijatelj, još jedan član žirija zabavnog showa, Saša Lozar (38), što je Petrekovića posebno razveselilo.

- To me je i duboko pogodilo te sam od neopisive radosti izgubio svijest. Srećom, gospon Lozar, osim što prekrasno pjeva i žirira, bez puno gubljenja vremena pokazao je i svoj skriveni talent reanimacije i tako me ponovo osvijestio i zaželio mi sve najbolje u ovoj godini, puno sreće, zdravlja i što skorije ozdravljenje i povratak otpisanih.

A post shared by Mario Petrekovic (@mario_petrekovic) on Apr 19, 2018 at 2:09am PDT

- Još uvijek sam pod dojmom i zahvaljujem ovim putem i osoblju klinike i doktoru Darabošu što su me prihvatili u rekordnom roku i naravno Lozaru koji me je usprkos mojim manama i visini prihvatio kao prijatelja i reanimirao me nevjerojatnom brzinom i vještinom - zaključio je glumac i komičar.