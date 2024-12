Kontroverzni Desingerica imao prometnu nesreću: 'Pakao!'

Kontroverzni srpski treper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, imao je prometnu nesreću u ponedjeljak na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, javlja Kurir. Prema pisanju srpskih medija, nesreća se navodno dogodila neposredno nakon što je reper stigao avionom u Beograd i sjeo u svoj automobil kako bi se uputio kući.

Kako navode, tijekom vožnje s aerodroma došlo je do sudara s drugim vozilom. Desingerica je ispričao što se točno dogodilo.

- Vozio sam ulicom kad mi je iznenada izletjela neka žena iz Švicarske i udarila u vrata mog auta. Čekao sam policiju koja je brzo stigla, obavila očevid, a nju su odveli u pritvor. Pakao - izjavio je reper za Pink.rs.

Kako navode srpski mediji, budući da je vozačica koja je izazvala nesreću strana državljanka, privedena je u policijsku postaju na daljnju obradu.

Inače, Desingerica je poznat da tijekom 'performansa' udara ljude tenisicom po glavi, polijeva ih skupim žesticama, a nad publikom je počeo i ribati sir, rekao bi on, raditi gibanicu.

Foto: Instagram

Treper je već nekoliko puta pričao da svojim nastupima samo želi zabaviti publiku i pružiti im ono što traže od njega.

- Mojoj supruzi smetaju neke moje stvari. Kad pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila - rekao je Desingerica za srpske medije.