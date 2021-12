Zagrepčanin Fran Pujas u popularnom srpskom reality showu 'Zadruga' priznao da je u vezi s kćeri srpskog pjevača Mile Kitića, Elenom Kitić.

U showu su se u četvrtak navečer stanarima 'Bijele kuće' prikazivale video čestitke najmilijih, među kojima je bila i ona upućena Franu.

Hrvatski predstavnik prvo je na ekranu ugledao majku i psa, a nedugo zatim i prijatelje Filipa Reljića i Mašu Matijević. No, najveće oduševljenje na njegovu licu bilo je onda kada je vidio Elenu Kitić i prijateljicu Cvetu.

- Drago mi je što ih sve vidim - rekao je Fran nakon čega ga je voditelj Milan Milošević upitao:

- Jesi li očekivao da ćeš vidjeti Elenu? Nisi komentirao priču koja se priča van 'Zadruge'? Ona to ne krije. Jeste li u vezi?

- Ne bih o tome - rekao je Zagrepčanin.

- Fran, sve se zna vani, ja sam rekao - otkrio je Marko Đedović, jedan od natjecatelja 'Zadruge 5'.

- Elena i ja smo imali drugačiji dogovor. Zna koliko mi je bitno da ostanem i da zaradim novac. Imali smo dogovor da se mogu zezati s curama da bih ostao što duže, ali ne radim to otkako sam dobio čestitku za rođendan no, svakako bih se držao dogovora do kraja - objasnio je Fran pa dodao:

- Jedva čekam da izađem iz ove sezone. Počeo sam popravljati stvari kad sam izašao van iz prošle 'Zadruge' i jedva čekam da ih vidim.

Franov sukandidat Marko rekao je kako mu se nije svidjelo njihovo skrivanje veze.

- Drago mi je da je ona poslala čestitku jer on umire zbog svega toga. Neće reći da mu se to ne sviđa, ali će patiti zbog svega toga - rekao je Đedović.