Koprivnica dobiva novi urbani glazbeni festival 'Ritmodrom'

U subotu, 3. svibnja legendarni koprivnički Klub Kugla ponovo otvara svoja vrata i postaje epicentar glazbenih zbivanja okupljajući neke od najzanimljivijih izvođača aktualne hrvatske scene. Prvo izdanje RITMODROMA posjetiteljima donosi vrhunsku glazbu i nezaboravnu klupsku atmosferu!

U sklopu ove vrlo posebne glazbene večeri nastupaju - hrvatska electro-pop diva Anna Moor, jedan od najzanimljivijih kantautora domaće scene The Gentleman te varaždinski alt-rockeri beverly brooks. Predstavit će se i Ivan Grobenski sa svojim odličnim bendom, te Romana Orešnik i Jasmina Makota.

Glazbenici i sastavi koji stižu na prvi Ritmodrom donose eksplozivnu mješavinu žanrova, sirovu koncertnu energiju spremni da publici pruže intenzivno glazbeno iskustvo.

Talentirana kantautorica Anna Moor već je osvojila srca publike svojim nježnim, emotivnim i atmosferičnim dreamy electro-pop zvukom. Album 'Plavi avioni' donio joj je nominaciju za nagradu Porin u kategoriji najboljeg albuma elektroničke glazbe, čime je potvrdila status jedne od najzanimljivijih i najinovativnijih autorica nove generacije. Njena je glazba prepoznata i na sceni elektroničke glazbe – za pjesmu ‘Omnia’ osvojila je Nagradu AMBASADOR za najbolju alternativnu vokalnu izvedbu te nominaciju za nagradu ELECTOR u istoj kategoriji.

Foto: Dinko Šimac

Jedan od najzanimljivijih kantautorskih glasova domaće scene, The Gentleman, stiže na RITMODROM gdje će se predstaviti u novoj postavi benda uz odabrane pjesme s albuma 'Hide & Seek' i 'The Gentleman' u potpuno novim aranžmanima.The Gentleman na Ritmodrom donosi svoj prepoznatljivi spoj intime, elegancije i glazbene izvrsnosti. Kao svestrani glazbenik, kantautor i multiinstrumentalist, svoj debitantski album ‘The Gentleman’ je objavio 2017. godine.

Foto: Marina Uzelac

Za ‘Hide & Seek’ iz 2021. osvojio je čak četiri nominacije za nagradu Rock&OFF, a glazbeni kritičar Hrvoje Horvat iz Večernjeg lista proglasio ga je domaćim albumom godine. The Gentleman ne nastupa često i ovo je jedinstvena prilika da ga čujete uživo.

Ivan Grobenski glazbenik je koji se ne boji riskirati, koji se ne pokušava uklopiti već bira onaj teži, ali iskreniji put do publike - kroz kreativnu slobodu, žanrovsku neovisnost i autentične poruke koje donosi u svojim pjesmama. Od noise-rock početaka s bendom Moskau, preko suvremenih reinterpretacija podravske tradicijske glazbe (Siromahi i Lazari), pa sve do spajanja raznih žanrova indie, soul, blues, hip-hopa i elektronike – Grobenski neumorno istražuje i pomiče granice.

Foto: Melani Krog

Njegovi albumi Apocalipstick i Kink donijeli su mu hvalospjeve kritike, nominacije za Rock&Off i Porin, a prepoznat je i na europskoj razini – uvršten na IMPALA-inu listu 100 YouTube Artists to Watch. Njegov singl Houdini bio je nominiran za najbolju alternativnu izvedbu godine na ovogodišnjoj novinarskoj nagradi ELECTOR. Ivan Grobenski stiže na Ritmodrom sa svojim odličnim bendom u maniri nedavno objavljenog ‘ELECTRAW Sessiona’ koji je i snimljen uživo upravo u Klubu Kugla.

Iz Varaždina stižu beverly brooks, odličan autorski alt-rock bend koji su 2016. godine osnovali gitarist Jura Geci i pjevačica Žarka Krpan. Do sada su objavili dva albuma - 'morning' (2019.) i 'albumex' (2024.), te dva singla ‘Parti’ i najnoviji ‘You’re so fine’ kojim najavljuju izlazak trećeg albuma. Beverly brooks stvaraju glazbu neopterećenu stilovima koja se proteže od rocka, bluesa, soula, jazza, americane, indiea do popa i alternativne glazbe. Na RITMODROMU će se predstaviti u cijeloj postavi benda.

Foto: Damir Chytil

Jasmina Makota, kantautorica i pjevačica, na Ritmodrom stiže u svom prvom samostalnom nastupu u Hrvatskoj nakon dugo vremena. Početkom godine objavila je svoj debitantski album Green, intimnu i snažnu zbirku pjesama u kojima se soul i r’n’b isprepliću s elektronikom, donoseći zvuk koji je istovremeno moderan, emotivan i vrlo originalan. Jasmina se ističe snažnim i uvjerljivim vokalom, a njezin stil pjevanja ne ostavlja nikog ravnodušnim.

Foto: Bojan Miljančić

U najnovijoj recenziji albuma ‘Green’ glazbeni kritičar Dubravko Jagatić predvidio joj je uspjeh i na globalnoj glazbenoj sceni. Ne propustite njezin nastup u Koprivnici i priliku da uživo čujete novu nadu domaće autorske glazbe.

Romana Orešnik, kantautorica, gitaristica, basistica i vokalistica rodom iz Križevaca, svoju glazbenu karijeru započela je još kao tinejdžerica s bendom Bube, s kojim je snimila prvi album i nastupala diljem Hrvatske i Europe. Tijekom godina, Romana je razvijala svoj glazbeni izričaj kroz različite žanrove, uključujući blues, rock, američki folk, akustičnu glazbu i jazz. Mnogi je poznaju i kao stalnu članicu bendova Stampedo i Corto. Publika i kritika često je uspoređuju s glazbenim ikonama poput Édith Piaf i ZAZ, zahvaljujući izražajnom vokalu i emotivnoj izvedbi koja lako dopire do srca slušatelja.