Riječki duo snimio spot, glumi Lara iz 'Čovjeka koji nije mogao šutjeti': Ona ima tu energiju...

Riječki bend The Siids jedan je od najuzbudljivijih dodataka domaćoj glazbenoj sceni u posljednjih nekoliko godina. Ovaj talentirani duo, kojeg čine Darko Terlević i Stanislav Grdaković, publika poznaje i iz benda Morso, svojom mješavinom synth-popa, indie rocka i elektroničkih zvukova donosi nešto novo i svježe.

Zagreb: Riječki band The Siids | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

- The Siids su prije svega dva prijatelja i glazbena istomišljenika. Stvaramo i živimo glazbu još od školskih dana. The Siids su naš najnoviji projekt, nešto što stvaramo kao duo i potpuno samostalno. Stilsku definiciju onoga što sviramo teško je staviti u jednu kategoriju ali najčešće nas svrstaju pod Electro-Rock - govori nam riječki duo.

Veći dio pjesama s novog albuma 'I I' nastao je u doba korone te u periodu netom nakon pandemije.

- U takvom okruženju i naglim životnim promjenama stvorili smo, možda i nesvjesno, najintimnije pjesme do sada. Zanimljivost u samome zvuku je da smo aranžmane tako intimnih pjesama dovršavali kada se je cijeli svijet u trenutku opet pokrenuo što je u glazbenom smislu spojilo otuđenost i introspekciju s jedne strane te željom da se živi ponovo punim plućima s druge. U svakom slučaju teško da ćemo u autorskom smislu ponoviti ovakav materijal - rekao nam je Terlević.

- Sve materijale do sada snimali smo u Darkovom studiju. Obično krenemo od nekakvih glazbenih sekvenci, melodija/rifova ili bilo čega što nam zazvuči inspirativno i što nosi atmosferu koja nas u tom trenutku uvuče u sebe. Nakon toga nepredviđenim izazovima nema kraja ali to je i draž u stvaranju glazbe bez stilskih opterećenja - dodaje Grdaković.

Posebno izdvajaju pjesmu 'We'll Wait For It'.

- Volimo pripremati za uživo pjesme koje nisu singlovi i koje imaju slobodnu strukturu. Publika u konačnici također uvijek prepozna takve pjesme koje im često na koncertima budu još emotivnije i općenito impresivnije zbog live energije - kazao je Grdaković.

S Larom Nekić, glumicom koja je ostvarila ulogu u nagrađivanom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', ostvarili su suradnju za jedan spot.

- Video za pjesmu 'Grace of Nights' režirala je Kristina Barišić koja je u tom trenutku imala nekoliko ideja za žensku ulogu u videu. Laru smo odabrali jer smo na prvu shvatili da ima energiju i stav potreban za vizualizaciju emocije koju nosi glazba - govori nam Darko pa dodaje:

- 'Grace of Nights' je pjesma o intenzivnom žensko muškom odnosu. Za muški dio priče zaslužan je Toma Medvešek koji je s Larom uspio savršeno vizualizirati ono što smo mi zamislili kroz glazbu. Ideja je bila napraviti minimalistički studijski video u kojemu ništa neće odvraćati pozornost s glumaca i njihove interakcije.

Susret s glumicom dogodio se prošlog ljeta u Dubrovniku tijekom Dubrovačkih ljetnih igara.

Zagreb: Riječki band The Siids | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

- Lara je tada glumila u vrlo uspješnoj i nagrađivanoj predstavi Krešimira Dolenčića 'Ekvinocijo' s Goranom Višnjićem i Zrinkom Cvitešić u glavnim ulogama. Ekipa je bila taman na odlasku kad sam došao u Dubrovnik raditi na predstavi 'Oluja' u režiji Vite Taufera kao dio glazbenog tima 'Ivanka Mazurkijević & Damir Martinović- Mrle'. S obzirom na to da smo oboje bili sa svojim ekipama iz ansambla, kratko smo izmijenili par riječi. Slično je bilo i ovog puta. Zbog zauzetosti oko Oscara, čestitali smo joj putem društvenih mreža - kazao je Darko.

Stanislav nam je priznao da mu je nevjerojatno koliko dobre glazbe ima u našoj maloj zemlji.

- Kada ovo kažem mislim na indie i alter scenu. To su ljudi koji žive za stvaranje i uživanje kako u glazbi tako i u svim granama umjetnosti koje se direktno ili u nekom trenutku vežu uz nju. Osim toga nemoguće je izostaviti i Trap scenu koja je došla s ceste i svima pokazala što i kako se može - rekao je.

Darko je otkrio i koliko im riječka glazbena scena znači u njihovoj karijeri.

Zagreb: Riječki band The Siids | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

- Odrastajući u gradu koji ima taj alter legacy i vibrantnu scenu, nezaobilazan je utjecaj te pokretačke i stvaralačke energije koja se prenosi i na nas, te je vidljiva dan danas i kod ostalih lokalnih izvođača. Dio te utjecajne povijesti objedinjen je na kompilaciji 'Rijeka Paris Texas' koja je izašla 1987. godine iz koje su proizašli mnogi kasnije etablirani riječki bendovi. Kao nastavak tradicije, u pripremi je i kompilacija 'RPT2' koja bi objedinila svu recentnu riječku scenu - objašnjava.

Za kraj, momci planiraju što više svirati, snimiti još jedan video za aktualni album, ali i početi aktivnije raditi na novim materijalima.