Kotiga: 'Žao mi je što me ljudi danas znaju po Instagramu, a ne po sedam godina kvizova'

Privukle su me društvene mreže kao novo područje. Lani sam u lipnju probao malo zaglibiti u to. Snimao sam sebe u krupnom planu kako valjam neke gluposti i to je zaživjelo do danas, kaže Dean Kotiga

<p>Lovac iz kviza 'Potjera', <strong>Dean Kotiga</strong> (32), zasjeo je u nedjelju ispred<strong> </strong>voditelja<strong> Aleksandra Stankovića</strong> (50) koji ga je ugostio u svojoj emisiji 'Nedjeljom u 2'. Najveći lokalni, ako ne i regionalni influencer, kako Dean sam sebe naziva, već je ranije najavio da će otvoreno pričati o dugogodišnjoj borbi s viškom kilograma, navijačkim ekscesima iz mladosti, spašavanju turističke sezone i drugim temama. No, očito se samo šalio jer se ništa od toga nije pojavilo u pitanjima Stankovića...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dean Kotiga u showu 'Zvijezde vrište'</strong></p><p>- Kad smo kod kvizova i pamćenja, pamtim relativno loše. Nemam, što se kaže, fotografsko pamćenje. Imam osjećaj da loše pamtim. Pročitam nešto i nakon dva dana više ne znam što sam pročitao. Treba samo disciplinirano čitati - rekao je Dean na samom početku emisije. Diplomirao je komparativnu književnost i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a diplomu još uvijek nije pokupio. Srednju školu prolazio je s trojkom i četvorkom jer ga, kako kaže, nije baš zanimala. A što ga je privuklo kvizovima?</p><p>- Privlači me novi podatak. Neko novo mini, mikro, nano područje za koje znam da nisam imao pojma - rekao je Kotiga koji je posebno dobar u filmskom znanju. Kada bi se baš morao specijalizirati, bila bi to književnost i film. Kada izgubi u 'Potjeri' znaju li mu se ljudi zahvaliti?</p><p>- Da, znaju. Podbadaju me s 'Hvala, lovče'. Vole provocirati. Nekada imate bolji dan, nekada lošiji. Često se grizem kada ne ulovim lovinu, ali na kraju krajeva, to je samo igra - kaže Dean. Statistika kviza pokazuje, tvrdi, da je najbolji lovac <strong>Krešimir Sučević Međeral</strong>. </p><p>- On je možda najbolji lovac na svijetu - rekao je i dodao kako je Krešo strašno brz. </p><p>Prvu sezonu 'Potjere' Dean je bio nešto arogantniji u kvizu, danas, kaže, odrasliji je pa je blaži prema natjecateljima. Iako privatno nema granica kada su u pitanju 'spačke'.</p><p>U mladosti je, podno Motovuna, trenirao par godina nogomet, a zatim se okrenuo fakultetu. </p><p>- Danas mi je nogomet izgubio čar. Previše je novaca u toj igri - rekao je Kotiga. Lakše mu je, kaže, od kada je prestao pokušavati to razumjeti. </p><p>Instagram? Tik Tok? Twitter? Dean Kotiga, kaže Stanković, 'rastura' na društvenim mrežama kao influencer. </p><p>- Privuklo me to kao novo područje. Lani sam u lipnju probao malo zaglibiti u to. Snimao sam sebe u krupnom planu kako valjam neke gluposti i to je zaživjelo do danas - kaže. Neki gledatelji govore da je 'prolupao' i da mu to kao kvizašu ne treba u životu. </p><p>- Jesam prolupao, to je činjenica. Nisam fan bivanja protiv ničega. Previše je toga interesantno da bi čovjek to odbacio - kaže. Danas je gotovo već poznatiji po Instagramu nego li po kvizu 'Potjera'. To mu, tvrdi, čak nije drago. </p><p>- Znam ići po ulici pa mi ljudi bacaju moju frazu 'Odlična fora' - smije se. U godinu dana 'glupiranja' postigao je veću popularnost, kako kaže, nego u sedam godina po kvizovima.</p><p>Tijekom karantene najviše mu je nedostajalo kino.</p><p>- Odrastanjem u Motovunu imao sam priliku biti tamo na festivalu. Film uopće nije 'laka zabava' - kaže Dean koji je inače i filmski kritičar. U međuvremenu je shvatio, tvrdi, da se od te karijere teško živi.</p><p>- Film godine 'Parazit' mi se sviđa, ali nije me pretjerano oduševio kao većinu ljudi. Ne shvaćam masovnu histeriju oko njega. Očito ljudi nisu gledali puno filmova - rekao je. </p><p>Za kraj je Kotiga poželio reći nešto o svojim putovanjima.</p><p>- To je neki odmak od situacije u kojoj jesi. Putovanja su skupa, ali ljudi bi trebali više novaca trošiti na njih - zaključuje. Želja mu je imati 'Late-night show', ali nije siguran koliko bi imao publike za to. </p><p> </p>