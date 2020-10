Kovačić naredila farmerima da se skinu, Marina žustro odbila

Ispod nekih kriterija neću ići! Ne mogu ja to! Neću se skidati u kostim pred kamerama. Ne mogu ja 45 godina baciti samo tako, govorila je Marina, koja nije promijenila mišljenje iako ju je Mia pokušala nagovoriti

<p>Obzirom da gazdu ili gazdaricu za naredni tjedan postavlja ispali farmer, a Jani je svojevoljno napustio Farmu te je tako diskvalificiran, novi gazda ili gazdarica birat će se kroz natjecateljsku igru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trudna Ena Friedrich napustila show prvog dana</strong></p><p>Mia je posjetila farmere i kazala im kako će se za početak svi morati skinuti u kupaće kostime jer ih čeka plivanje. Dok su svi farmeri pohitali se presvući u svoje kupaće, Marina je žustro odbila sudjelovati.</p><p>- Ispod nekih kriterija neću ići! Ne mogu ja to! - odbila je prevući se u kupaći kostim. Mia će ju potom pokušati nagovoriti, no Marina i daje ostaje kod svojih stavova:</p><p>- Nije da mi se ne da, jer onda ne bih došla tu, nego neću. Jednostavno ne mogu, ne želim. Neću se skidati u kostim pred kamerama. Ne mogu ja 45 godina baciti samo tako - zaključila je Marina.</p><p>Hoće li se Marina ipak predomisliti te pridružiti ostatku ekipe u borbi za tron, otkrit ćemo u večerašnjoj emisiji. </p><p>- Prije imenovanja novog gazde ili gazdarice, atmosfera je takva da još uvijek nismo ni svjesni da se to sada treba dogoditi. Od samog početka vidim Juku kao gazdu - komentirao je Silvio, a Maja je dodala da će joj biti izazov tko god da bude novi gazda Farme.</p><p>- Ja gledam na to da tko god da bude novi gazda, da nađemo zajednički jezik, dobar ritam, dobru energiju - zaključila je.</p>