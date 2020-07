Kraj Ivine agonije: Može se vratiti u Zagreb. Ne prijete joj

<p>Ni jedna Hrvatica u srpskom realityju nije izazvala toliku pozornost kao Slavonka sa zagrebačkom adresom<strong> Iva Grgurić</strong> (26). Anonimna djevojka je preko noći postala ozbiljan reality igrač s pravom vojskom obožavatelja.</p><p>Samo mjesec dana nakon ulaska u “Zadrugu” Iva je imala stotine fan profila na društvenim mrežama, a ankete su uvjerljivo pokazivale da je u vrhu favorita za pobjedu. Predviđanja su se pokazala ispravnima. Nakon 300 dana “pakla”, atraktivna manekenka stigla je do velikog finala. Rame uz rame s iskusnim reality igračima - čak njih deset s dugogodišnjim radnim stažom u kontroverznom TV formatu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva izašla iz Zadruge</strong></p><p>Kako je zapravo anonimna djevojka s mrljama iz prošlosti uspjela osvojiti toliko mnogo glasova? Još na početku showa stara garda reality igrača osjetila je kako Iva dobro kotira u vanjskom svijetu. Počeli su svakodnevni napadi, a psihičko nasilje je brzo prešlo u fizičko. Spočitavali su joj da je prostitutka, spominjali bivše ljubavnike, prošlost, pa čak i obitelj. I što su mladu Slavonku cimeri više “gazili”, javnost se sve više sažalijevala nad njezinom sudbinom pa su poput nekakvog otpora danonoćno glasali za njezin ostanak u luksuznoj vili. Neki su je zavoljeli zbog iskrenosti i izoliranosti, a neki su joj dali glas u inat poznatim, prljavim igračima.Još na početku showa Grgurić je priznala kako ju je prije sedam godina financirao stariji čovjek, a brojni natjecatelji osudili su nemoralno ponašanje te joj svakodnevno burnu prošlost nabijali na nos.</p><p>I nekadašnje prijateljice okrenule su joj leđa pa su joj tako, primjerice, starlete <strong>Tara Simov </strong>i <strong>Ivana Šopić</strong> svakodnevno zagorčavale život u zatvorenom prostoru.</p><p>- Pa jadnice. Mojeg prijatelja si molila da ti plati zube. Svi su te samo iskorištavali i smijali ti se. Slala si mu i fotografije na kojima poziraš gola. Imam dokaze. Tvoj jedini cilj je pronaći bogataša. Pogledaj si taj odvratni podbradak. Zašto pumpaš usne kad imaš ružne zube - vikale su joj kolegice čim bi oči otvorile.</p><p>I muškarcima je bila trn u oku pa kočnice nisu postojale kad je bila riječ o uvredama na njezin račun. Čak joj je i bivši dečko <strong>Stefan Karić</strong> nakon prekida zabio nož u leđa.</p><p>- Nikad te i nisam volio. Misliš da bih ikad bio u ozbiljnoj vezi sa ženskom poput tebe - s osmijehom na licu pričao je žestoki beogradski dečko dok mu je većina cimera aplaudirala.</p><p>I dok je mržnja ukućana svakodnevno rasla, Ivina podrška u vanjskom svijetu postajala je sve jača pa su na njezinu stranu stale mnoge balkanske zvijezde, poput <strong>Sandre Afrike</strong>, <strong>Katarine Grujić</strong>, pobjednica “Zadruge 1” <strong>Kije Kockar</strong>, <strong>Stanije Dobrojević</strong>... No manekenkini jedini problemi nisu bili samo unutar luksuznog imanja u Šimanovcima. Anonimne Ivine prijateljice, ili osobe koje se predstavljaju kao njezina podrška, otkrile su za srpske medije kako će se Grgurić suočiti s pravim paklom kad izađe iz showa.</p><p>- Ivi je život ugrožen. Njoj prijeti bivši dečko, a prije ulaska ga je nekoliko puta prijavila policiji. Ni to nije pomoglo. Ne znam na što je sve spreman i najviše bih voljela da ostane živjeti u Beogradu. Tu je sigurna - rekao je izvor za srpske medije.</p><p>Nedugo nakon izjave anonimne prijateljice kontaktirao nas je Ivin najbolji prijatelj <strong>Dino Subašić</strong> i otkrio kako nepoznate osobe pokušavaju naštetiti Ivinu ugledu. </p><p>- Ma Iva će se moći kretati gdje god bude htjela. Bez ikakvih problema može boraviti u Zagrebu jer joj nitko ne prijeti. Niti jednog bivšeg dečka nije tužila. Oni se ne boje nje niti ona njih. Nema potrebe - govori nam Dino i dodaje:</p><p>- Sama će odlučiti o mjestu stanovanja. Njezina je stvar hoće li karijeru započeti u Beogradu ili Zagrebu, ali ni jedan faktor ne utječe na taj izbor. Ivin život nije ugrožen. Pa nije žena nikog ubila. Ima obitelj i prijatelje koji je vole i poštuju. A ove osobe koje daju lažne izjave nisu joj nikakve prijateljice.</p><p>Inače, Iva je prije “Zadruge” ljubila bosanskohercegovačkog poduzetnika <strong>Marinka Zovka</strong>. </p>