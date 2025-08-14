Obavijesti

Ipak nije bilo 'ono pravo'! Ivana Paris prekinula je dugu vezu: 'O bivšima i mrtvima sve najbolje'
Foto: Luka Klun/PIXSELL

Bivša misica prekinula je dugogodišnju vezu, pronašla stalni posao i posvetila se stvarima koje je vesele

Mogu reći da sam zadovoljna i ispunjena, rekla je Ivana Paris, bivša Miss Universe, za Net.hr. Posljednjih mjeseci živi mirnije, ali ispunjeno. Krajem prošle godine našla se u fokusu javnosti kad se pred kamerama pojavila bez šminke, ali od tad joj se život okrenuo u novom smjeru.

Nedavno je prekinula dugogodišnju vezu, pronašla stalni posao i posvetila se stvarima koje je vesele. Dan počinje vrlo rano, u pet ujutro, uz kavu i mir prije nego što započne užurbani dan. More joj je gotovo svakodnevna destinacija, a ostatak vremena provodi s djecom i roditeljima. 

- Njihova ljubav me uistinu ispunjuje i osjećam se odlično, što se odražava i na moje zdravlje - priznala je Paris.

O prekidu govori bez gorčine. 

- Znate kako se kaže, o mrtvima i bivšima sve najbolje, i ja i dalje tako mislim. Ovaj put jednostavno nije išlo, različiti karakteri i nikako se nismo mogli uklopiti. Čovjek se uvijek nada da je to ‘ono pravo’, ali kad vidi da nije, bolje je da svatko krene svojim putem i bude zadovoljan i sretan sam ili s nekim drugim - rekla je Ivana i dodala kako i dalje vjeruje u ljubav.

Spremna ju je pružiti i primiti. Može, kaže, biti sama, ali i s nekim tko joj uljepšava život, jer vrata svog srca nije zatvorila.

Nakon što je zatvorila jedno poglavlje, Paris se posvetila poslu i svakodnevnim sitnicama koje je vesele. Zaposlila se u rent-a-caru i brzo se snašla u novoj ulozi. Opisuje ga kao dinamičan posao, posebno ljeti, kada svakodnevno upoznaje mnogo novih ljudi.

