Nominacije za stres test večeras će u Masterchefu donijeti prave napetosti: 'Neki igraju igrice'

Nakon neuspjeha u timskom izazovu, crveni tim suočit će se s teškom zadaćom. Morat će nominirati članove svog tima za sudjelovanje u stres testu koji će za jednog od njih ujedno biti i posljednje kuhanje. Ovaj trenutak donosi niz izazovnih odluka, ali i iskrenih suočavanja. Poraz će potaknuti otvorene razgovore unutar tima te razotkriti sve što je tijekom kuhanja ostalo prešućeno.

Foto: Nova TV

- Razgovarali smo o svojim pogreškama i nadamo se da se one više neće ponoviti - zaključuje Josip Barišić, vođa tima u ovom izazovu. Upravo će njegovo vođenje biti pod posebnim povećalom – kako od strane suigrača, tako i u njegovoj vlastitoj samokritici.

Odgovori na pitanja žirija zašto nominiraju pojedine članove toliko će biti nejasni, da će ih Stjepan Vukadin otvoreno pitati: 'Je li teško reći istinu?'.

Crveni tim će, naime, okolišati oko pitanja tko je bio zadužen za pojedine zadatke.

- Vidim da se igraju neke igrice, a imali smo jasan dogovor - izjavit će razočarano Josip.

Ohrabrena žirijem, Selma neće skrivati nezadovoljstvo: 'Josipe, bio si naš vođa kad smo izgubili kompas. Trebao si nas usmjeriti.'

Foto: Nova TV

Na to će Josip dodati: 'Lako je biti general poslije bitke.'

Iako je bila zadužena za pripremu Mouse-Bouchea koji je, prema ocjenama žirija, bio 'više od jednog zalogaja', i Selma će se naći među troje nominiranih kandidata za stres test. Uz nju će za eliminacijski izazov biti nominirani još i Mark Ettinger te Josip Barišić.

- Svi imaju šansu za prolaz. Tko se najviše potrudi i kome je to najvažnije, taj će uspjeti - reći će Josip prije kuhanja u stres testu, dodajući: 'Nemam velika očekivanja – bilo da ostanem ili odem, prihvaćam ishod.'

Selmi, Marku i Josipu u stres testu pridružit će se izazivačica Tatjana Krolo, čiji je cilj jasan – izboriti mjesto u natjecanju.

- Zahvalna sam na još jednoj prilici. Žao mi je što nisam bila tu od početka - priznala je Tatjana, dodajući: 'Ulazak u vilu bio bi ostvarenje sna.' Odlučna i samouvjerena, istaknut će: 'Uglavnom radim s muškim kolegama i ja sam ta koja vodi. Volim biti prva i volim slobodu.'

Autor najlošijeg tanjura napustit će MasterChef, a tko će to biti, ne propustite doznati u novoj epizodi popularnog kulinarskog showa na Novoj TV.

Foto: Nova TV