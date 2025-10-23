Zbog kaotične atmosfere u MasterChef kuhinji crveni tim izgubio je slavonski izazov

Timski izazov u MasterChefu završio je porazom crvenog tima nakon što su njihova jela ostavila žiri nezadovoljnim. Iako su u početku pokazivali odlučnost, ipak su ih stres, neorganizacija i pogrešne procjene dovele su do najlošijeg rezultata.

Vođa tima, Josip Barišić, priznao je da je izgubio kontrolu nad kuhinjom. „Organizacija kod nas nije bila najbolja. Nisam mogao zamisliti kakva je uloga chefa u kuhinji. Nije tako lako biti u stresu i voditi tim“, rekao je samokritično. Tijekom kuhanja previše se za sva jela oslanjao na Selmu. Upravo je Selma kasnije komentirala: „Jedan kaos totalni, ludilo. Falilo mi je ruku i nogu danas.“

Foto: NovaTV

Kaotična atmosfera odrazila se i na sam kraj kuhanja. Endrina je primijetila da pred istek vremena njihovi tanjuri još nisu bili spremni za serviranje, a kad su donijeli jelo pred žiri, Endrina je bila zabrinuta jer ono što su servirali na tanjuru nije bilo za samo jedan zalogaj, amuse – bouche, kako je bilo zadano.

Nakon kušanja svih jela, uslijedila je analiza. Timovi su za zadatak imali napraviti tri slijeda – slavonski doručak u formi amuse – bouchea, slavonski ručak i večeru u formi deserta tipa knedle ili taške. Chef Goran Kočiš otvoreno je rekao svim timovima da je nezadovoljan jelima. Ipak, nije sve bilo loše – pohvalio je desert plavog tima i zeleni tim koji je pokazao napredak. „Crveni tim odradio je fantastične taške, top taške. Tijesto dobro, punjenje odlično i onda krema od jaja i vanilije. Vanilija vam je progutala sve te fine taške, tko se toga sjetio?“ rekao je Goran, ali njegovo pitanje ostalo je neodgovoreno.

Foto: NovaTV

Presudnu riječ imao je Stjepan Vukadin: „Plavi tim pogriješio je temu glavnog jela te se izjednačio sa zelenim koji je pogodio temu, ali nije imao toliko dobro jelo. Crveni tim – vi ste gubitnički tim.“

„Napokon zeleni ne idu u nominacije“, komentirao je s olakšanjem Kruno. Zoran će, kao najslabija karika u crvenom timu, također morati u nominacije. „Morali smo završiti u nominacijama kad-tad“, rekao je neopterećeno Mark. Josip koji je vodio tim, svjestan odgovornosti, zaključio je: „Mislim da smo svi zajedno krivi, ali netko mora preuzeti krivnju, a to sam ja. Nema problema.“

Slavonski izazov pokazao je da je kuhanje u timu ponekad teže od svakog pojedinačnog zadatka i da se u vrevi mirisa, okusa i emocija ponekad najlakše izgubi upravo – red. Kako će ovaj poraz utjecati na članove crvenog tima, doznat ćemo u idućim epizodama MasterChefa.