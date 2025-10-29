Krala je dizajnersku odjeću pa završila na sudu, slavni frajer je njezino ime tetovirao na rame

Winona Laura Horowitz odrasla je u Minnesoti, a ime je dobila po rodnom gradu. Umjetničko prezime Ryder uzela je zbog glazbenika Mitcha Rydera, čiji je veliki fan bio njezin otac. Kada je imala 10 godina njezina obitelj se preselila u Kaliforniju, a dvije godine kasnije priključila se kazalištu u San Franciscu te je počela glumiti. Tijekom prve godine se umalo utopila, zbog čega i danas ima fobiju od vode. Zbog fobije je imala problema i tijekom snimanja nekih filmova, pogotovo "Alien Resurrection" 1997. godine, jer su nekoliko puta trebali snimati scene pod vodom samo da bi se ona smirila.

Od samih početaka karijere dobivala je pohvale kritike i struke, a nakon filma "Lucas" Tim Burton ju je angažirao u "Bubimiru". Glumila je uz bok najvećim holivudskim zvijezdama, a 90-ih godina se etablirala kao jedna od najpoželjnijih glumica svoje generacije. Na prijelazu milenija je uzela četverogodišnju pauzu od glume, a sve zbog toga što su ju uhvatili kako krade u dućanu. Uhićena je zbog krađe dizajnerske odjeće vrijedne 5500 dolara na Beverly Hillsu. Dobila je uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine te je morala psihologu. Na sudu se pojavila u kreaciji Marca Jacobsa, koji su je kasnije angažirao kao zaštitno lice svoje linije. Imala je tek pokoju manju ulogu, a sve do 2006. njezina karijera nije išla naprijed. Na velika vrata je stigla opet pred kamere i to serijom "Stranger Things" koja je ostvarila ogroman uspjeh diljem svijeta.

Tijekom impresivne karijere, Winona Ryder je imala i zanimljiv privatni život. Ljubila je brojne poznate muškarce, a u intervjuu 2016. je istaknula kako je izrazito monogamna.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

- Bila sam sama jedno vrijeme te sam odlazila na spojeve, ali jednostavno ne znam kako to funkcionira. Kada sam imala 15 godina sam zaključila da sam u vezi s dečkom koji me poljubio. Mama mi je morala objasniti neke stvari - rekla je za The Edit slavna glumica.

Rob Lowe i Winona Ryder navodno su hodali jedno vrijeme krajem 80-ih kada su zajedno snimali film "Square Dance". Zajedno su došli na dodjele Zlatnih globusa 1988., ali nikada nisu potvrdili da su par. Christian Slater bio je njezin idući dečko. Upoznali su se na snimanju filma "Heathers".

- Ništa se među nama nije dogodilo sve dok nismo završili snimati film - komentirala je Ryder u jednom intervjuu. Slater je pak priznao kako mu se svidjela čim ju je ugledao, no pokušali su otići na spoj i to nije funkcioniralo. Istaknuo je kako ju voli kao prijateljicu te je rekao da su u sjajnim odnosima.

Winonina najpoznatija veza iz 90-ih godina je definitivno ona s kolegom Johnnyjem Deppom. Par se upoznao na premijeri jednog filma 1989. godine, a nekoliko mjeseci kasnije otišli su na prvi spoj. U srpnju 1990. godine Depp je kleknuo nakon pet mjeseci veze, a iako je glumica u to vrijeme imala 17 godina, ništa im nije stalo na put u tom trenutku. Zajedno su i glumili u filmu "Edward Škaroruki", a Depp je tetovirao "Winona Forever" na svom ramenu njoj u čast. Tri godine kasnije prekinuli su, a slavni ljepotan je promijenio i tetovažu.

Foto: Laura Luongo/PIP-Landmark

- Bila sam zbilja u depresiji nakon što sam prekinula zaruke s Johnnyjem. Jako sam bila dramatična u to vrijeme, ali uzmite u obzir da sam imala tek 19 godina - rekla je Ryder u intervjuu 2001. godine. Nakon Deppa dvije je godine ljubila pjevača Soul Asyluma, Davida Pirnera. Skakala je iz veze u vezu, a iduća je bila ona s Davidom Duchovnyjem. Povezivali su ih 1996. godine, no par je vješto skrivao svoju ljubav. Duchovny je kasnije rekao da su samo bili dobri prijatelji, no otkrila ga je kolegica iz serije "X Files", Gillian Anderson. Rekla je kako su ih paparazzi oblijetali jedno vrijeme zbog veze Duchovnyja i Winone Ryder.

Foto: Profimedia

Zajednička prijateljica Gwyneth Paltrow 1997. godine je upoznala Winonu s Mattom Damonom. Odmah su se spetljali, a Gwyneth je u to vrijeme ljubila Damonova najboljeg prijatelja Bena Afflecka. Čitavo vrijeme su bili zajedno, a Gwyneth i Winona su čak slovile kao najbolje prijateljice u to vrijeme. Nakon što je prekinula s Damonom 2000. godine, više se nije družila ni s Paltrow.

S glazbenikom Beckom povezivali su je 2000. godine. On je kasnije komentirao da je potpuno blesavo uopće komentirati njihovo druženje koje je trajalo oko dva mjeseca jer je to davno iza njih. Navodno su bili par baš u vrijeme prije nego što je on objavio prvi studijski album. Idući glazbenik kojeg je ljubila bio je Page Hamilton, pjevač benda The Helmet. Godinu dana su bili u vezi, a nakon prekida je objavljen album "Size Matters" na kojem je nekoliko pjesama posvećeno glumici.

Henry Alex-Rubin i Ryder su se upoznali još 1999., no počeli su hodati 2006. Ni njihova ljubav nije bila dugoga vijeka. Gitarist benda Rilo Kiley, Blake Sennett, u vezi s glumicom je bio godinu dana 2006. Pričalo se da se par zaručio, no to nikada nisu potvrdili, čak ni nakon prekida.

Foto: Stefanie Rex/DPA

Poslije brojnih turbulentnih ljubavi, od kojih je većina bila pred budnim očima paparazza, Winona se odlučila malo povući. Scott Mackinlay Hahn i Ryder u vezi su od 2011., no tek četiri godine kasnije su zajedno debitirali na crvenom tepihu. Izvori bliski paru ističu kako im se ne žuri pred oltar jer im brak ne znači puno, a zajedno su pronašli sreću te uživaju u svojoj ljubavi.