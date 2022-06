Winona Ryder: 'Život nakon prekida s Deppom bio mi je mračniji nego što je itko znao'

Američka glumica Winona Ryder (50) u nedavnom intervjuu za 'Harper's Bazaar' priznala je da joj je ranih devedesetih, nakon što je prekinula s Johnnyjem Deppom (59), život bio 'mračniji nego što je itko znao'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je bila moja 'Prekinuta mladost' u stvarnom životu - priznala je glumica povezujući svoje iskustvo s filmom o mladoj ženi na liječenju u psihijatrijskoj bolnici.

Prisjetila se i da je u filmu 'Kuća duhova' iz 1993. godine glumila ženu koju muče u čileanskom zatvoru.

- Gledala bih te lažne masnice i ožiljke na svom licu i mislila: 'Bih li se i prema toj djevojci ponašala kao što se sad ponašaš prema sebi?' Jednostavno se nisam dovoljno brinula o sebi - dodala je glumica.

Napomenula je i kako joj je Michelle Pfeiffer (64), s kojom je skupa glumila u filmu 'Doba nevinosti', pružila veliku podršku kad joj je bilo teško i podsjećala je da će 'sve što je zbunjujuće oko stvarnosti s vremenom izblijediti i da će život opet postati normalan'.

Priznala je i da joj je jako teško i 2001. godine, kad je bila uhićena zbog krađe iz trgovine 'Saks Fifth Avenue' na Beverly Hillsu. Kasnije je objasnila da je slomila ruku te da je bila pod utjecajem prejakih analgetika, zbog čega je bila dezorijentirana, no tabloidi su od toga svejedno napravili skandal.

Ryder je rekla kako svoj oporavak od teškog psihičkog stanja duguje 'nevjerojatnoj terapeutkinji' koja ju je 'ohrabrila da bude nježna prema mlađoj verziji sebe'.

Ona i Depp 90-ih su bili jedan od najpraćenijih holivudskih parova, a Ryder ga je nedavno u intervjuu branila tijekom suđenja sa bivšom suprugom, Amber Heard (36)

- Svjesna sam da je Amber Heard posljednjih nekoliko godina često istupala u javnosti i optuživala Deppa za obiteljsko nasilje, ali iz mog iskustva s Johnnyjem, ne mogu to nikako povezati s njim. Ne želim nikoga nazivati lažovom, ali ne vjerujem da su te užasne optužbe na njegov račun istinite. Iznimno me to uznemiruje jer ga dobro poznajem i znam ga samo kao dobrog i brižnog, pažljivog momka koji se vrlo zaštitnički ponaša prema onima koje voli - rekla je Ryder ranije, koja je s Deppom proslavila u filmu 'Edward Škaroruki', redatelja Tima Burtona.

Najčitaniji članci