Kralj popa osvojio je svijet, a onda je sve krenulo nizbrdo: Iza Michaela ostale su milijarde

Michael Jackson ostao je zapamćen kao jedna od najvećih i najutjecajnijih zvijezda u povijesti popularne glazbe. Američki pjevač, tekstopisac i plesač, poznat pod nadimkom "Kralj popa", tijekom karijere duge nekoliko desetljeća ostvario je izniman komercijalni uspjeh i ostavio snažan trag u glazbi, plesu i popularnoj kulturi. Njegovi albumi "Off the Wall", "Thriller" i "Bad" donijeli su mu svjetsku slavu, dok je "Thriller" postao jedan od najprodavanijih albuma u povijesti. Osvojio je 13 nagrada Grammy, ali njegov život nisu obilježili samo glazbeni uspjesi. Posljednja desetljeća njegova života pratili su osobni problemi, financijske teškoće i ozbiljne optužbe za seksualno zlostavljanje djece. Jackson je preminuo 2009. godine u dobi od 50 godina, neposredno prije planiranog povratka na koncertne pozornice.

Michael Joseph Jackson rođen je 29. kolovoza 1958. godine u američkoj Indiani. Bio je osmo od desetero djece Josepha i Katherine Jackson. Njegov otac radio je kao rukovatelj dizalicom, ali se također bavio glazbom i svirao gitaru u lokalnim R&B sastavima. Majka Katherine bila je domaćica, svirala je klarinet i klavir te je svojedobno željela postati country pjevačica. Glazba je bila važan dio obiteljskog života, a Michael je već s pet godina počeo ozbiljnije nastupati.

Djetinjstvo obitelji Jackson bilo je snažno povezano s glazbom, ali i strogom očevom disciplinom. Joseph Jackson od svoje je djece zahtijevao višesatne probe nakon škole te je znao je biti nasilan kada ne bi ispunila njegova očekivanja. Michael je mnogo godina poslije govorio o zlostavljanju koje je doživljavao od oca, iskustvu koje je ostavilo dubok trag na njegov život.

Početkom šezdesetih Joseph je svoje sinove počeo oblikovati u glazbenu skupinu koja će postati poznata kao Jackson 5. Michael se pridružio starijoj braći kao petogodišnjak i ubrzo postao glavni vokal. Iako izrazito mlad, privlačio je pozornost sposobnošću interpretiranja pjesama i izražavanja emocija koje su bile neuobičajene za dijete njegove dobi. Nakon lokalnih nastupa i prvih snimaka grupa je privukla pozornost diskografske kuće Motown i njezina osnivača Berryja Gordyja.

FILE PHOTO: Michael Jackson jokes with the photographer during a break in his testimony in Santa Maria | Foto: Jim Ruymen/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Jackson 5 potpisao je ugovor s Motownom početkom 1969. godine, nakon čega su se Michael i njegova braća preselili u Los Angeles. Njihov prvi album "Diana Ross Presents the Jackson 5" pojavio se krajem iste godine, a singl "I Want You Back" ubrzo je zauzeo prvo mjesto Billboardove ljestvice Hot 100. Uslijedio je niz uspješnica kao što su "ABC", "The Love You Save" i "I'll Be There". Popularnost grupe bila je golema, a od 1971. do 1972. godine imali su čak i vlastitu animiranu televizijsku seriju.

Michael je istodobno počeo graditi samostalnu karijeru. Prvi solo album "Got to Be There" objavio je 1971. godine, sa samo 13 godina, dok mu je pjesma "Ben" s istoimenog albuma iz 1972. donijela prvi samostalni singl na prvom mjestu ljestvice. Nakon albuma "Music and Me i Forever, Michael", njegova se karijera počela sve snažnije odvajati od uspjeha obiteljske grupe.

Važan trenutak dogodio se kada je Michael glumio Strašilo u filmu "The Wiz", u kojem je nastupio uz Dianu Ross. Tijekom rada na filmu upoznao je producenta Quincyja Jonesa. Njihova suradnja pokazala se presudnom za njegov daljnji razvoj.

Godine 1979. objavljen je "Off the Wall", Jacksonov prvi album za Epic Records i prvi koji je producirao Quincy Jones. Spoj popa i funka donio je pjesme "Don't Stop 'Til You Get Enough", "Rock with You" i "She's Out of My Life". Album je označio njegov prijelaz iz nekadašnje dječje zvijezde u zrelog izvođača i postavio temelje za ono što će uslijediti nekoliko godina poslije.

Fenomen zvan Thriller

Godine 1982. Michael Jackson objavio je "Thriller", album koji ga je pretvorio u globalni fenomen. Guinness World Records još ga je u kolovozu 2021. priznavao kao najprodavaniji album svih vremena, sa 67 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Album je proveo čak 37 tjedana na prvom mjestu ljestvice te iznjedrio niz velikih hitova, među kojima su "Billie Jean", "Beat It", "Thriller", "Human Nature" i "Wanna Be Startin' Somethin'".

"Thriller" je dobio 12 nominacija za Grammy i osvojio osam nagrada, što je u to vrijeme predstavljalo rekord. Jednako revolucionaran bio je Jacksonov pristup glazbenim spotovima. Četrnaestominutni spot za pjesmu "Thriller", koji je režirao John Landis, zamišljen je poput kratkog horor-filma, s Jacksonom i skupinom zombija u danas kultnoj plesnoj koreografiji. Godine 2009. postao je prvi glazbeni spot uvršten u američki National Film Registry.

FILE PHOTO: Michael Jackson performs at Jerudong Park in Bandar Seri Begawan | Foto: DAVID LOH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Posebno mjesto u Jacksonovoj karijeri zauzima 1983. godina, kada je tijekom televizijskog programa posvećenog Motownu izveo "Billie Jean" i predstavio publici moonwalk. Plesni pokret u kojem se izvođač naizgled kreće naprijed dok zapravo klizi unatrag postao je jedan od njegovih najprepoznatljivijih zaštitnih znakova.

Slava je, međutim, donosila i ozbiljne posljedice. Tijekom snimanja reklame za Pepsi u siječnju 1984. godine pirotehnička je naprava zapalila Jacksonovu kosu te je zadobio opekline drugog i trećeg stupnja na vlasištu. Poslije je tužio Pepsi i postigao nagodbu vrijednu 1,5 milijuna dolara.

Jackson je 1985. s Lionelom Richiejem napisao humanitarnu pjesmu "We Are the World". U snimanju su sudjelovale brojne glazbene zvijezde, uključujući Raya Charlesa, Boba Dylana, Willieja Nelsona, Brucea Springsteena i Tinu Turner. Projekt je ostvario golem komercijalni uspjeh, a prikupio je više od 75 milijuna dolara humanitarne pomoći za borbu protiv siromaštva u Africi.

Od albuma "Bad" do Neverlanda

Pet godina nakon "Thrillera" Jackson je objavio "Bad". Album iz 1987. nije mogao ponoviti nevjerojatne prodajne brojke svojeg prethodnika, ali je ostvario izniman uspjeh. Postao je prvi album s čak pet singlova koji su došli do prvog mjesta ljestvice: "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror" i "Dirty Diana".

Godinu dana poslije Jackson je za 17 milijuna dolara kupio veliko imanje u Los Olivosu u Kaliforniji i pretvorio ga u ranč Neverland. Imanje je dobilo ime prema izmišljenoj zemlji iz priče o Petru Panu, a sadržavalo je zoološki vrt, vlak, panoramski kotač i kino s 50 sjedala. Među egzotičnim životinjama koje je držao na imanju posebno je poznat postao njegov čimpanza Bubbles.

FILE PHOTO: American pop star Michael Jackson performs on stage during his concert at Moscow's Dinamo stadium | Foto: ALEXANDER NATRUSKIN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih Jacksonov fizički izgled i privatni život postajali su sve veći predmet medijskog interesa. Širile su se glasine da namjerno posvjetljuje kožu, što je Jackson u intervjuu s Oprah Winfrey 1993. odbacio, objasnivši da boluje od vitiliga. U istom je razgovoru govorio i o zlostavljanju koje je doživio od oca.

Album "Dangerous" iz 1991. bio je njegov prvi album bez Quincyja Jonesa nakon 16 godina. Na njemu je kombinirao R&B, funk, gospel, hip-hop, rock, industrijsku i klasičnu glazbu. Među najvećim uspjesima bila je pjesma "Black or White", čiji je spot režirao John Landis.

Optužbe koje su obilježile posljednja desetljeća života

Godina 1993. bila je jedna od prijelomnih u Jacksonovu privatnom životu. Trinaestogodišnji Jordan Chandler optužio ga je za seksualno zlostavljanje. Jackson je bio poznat po tome da su dječaci boravili i noćili na njegovu imanju Neverland. Policija je pretražila imanje, ali nije pronašla dokaze koji bi poduprli tu tvrdnju. Jackson je sljedeće godine postigao izvansudsku nagodbu s dječakovom obitelji.

Optužbe su dugoročno naštetile njegovu javnom imidžu. Album "HIStory: Past, Present, and Future, Book I" iz 1995. sadržavao je najveće hitove i nove pjesme, a u dijelu novog materijala Jackson se osvrtao na optužbe i svoj odnos prema medijima. Među uspješnijim pjesmama bile su "You Are Not Alone" i "Scream", duet sa sestrom Janet.

Foto: Cinema Publishers Collection/The Hollywood Archive

Godine 2001. objavio je "Invincible", posljednji studijski album za života. Album je stajao oko 30 milijuna dolara i debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice, ali kritike su bile podijeljene.

Nova velika kontroverza izbila je nakon dokumentarca "Living with Michael Jackson" britanskog novinara Martina Bashira. Jackson je u njemu govorio o svojim odnosima s djecom i priznao da su djeca nastavila noćiti na njegovu imanju. Godine 2003. uhićen je zbog optužbi povezanih s trinaestogodišnjim dječakom. Uslijedilo je jedno od medijski najpraćenijih suđenja tog razdoblja. Više od 130 osoba svjedočilo je tijekom postupka, a porota je u lipnju 2005. Jacksona proglasila nedužnim po svim točkama optužnice.

Optužbe su ponovno privukle veliku pozornost 2019. godine nakon dokumentarnog filma "Leaving Neverland", u kojem su dvojica muškaraca tvrdila da ih je Jackson seksualno zlostavljao dok su bili djeca. Jacksonova ostavina odbacila je njihove tvrdnje te pokrenula pravni postupak protiv HBO-a.

Brakovi i djeca

Jackson se u kolovozu 1994. oženio Lisom Marie Presley, kćeri Elvisa Presleyja. Brak je trajao kratko i završio razvodom 1996. godine. Iste godine Jackson se oženio medicinskom sestrom Debbie Rowe.

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Jackson i Rowe dobili su dvoje djece: sina Michaela Josepha Jacksona Jr., poznatog kao Prince, rođenog 1997., te kćer Paris Michael Katherine Jackson, rođenu 1998. Nakon njihova razvoda 1999. Jackson je dobio puno skrbništvo nad djecom. Godine 2002. dobio je treće dijete, Princea Michaela Jacksona II, preko surogat-majke. Dječak je dugo bio poznat pod nadimkom Blanket, a poslije kao Bigi.

Iznenadna smrt uoči velikog povratka

Michael Jackson preminuo je 25. lipnja 2009. godine u Los Angelesu u dobi od 50 godina. Doživio je srčani zastoj u svojem domu, a pokušaji oživljavanja nisu uspjeli. Prevezen je u bolnicu, gdje je istoga jutra proglašen mrtvim.

Službeno izvješće mrtvozornika iz veljače 2010. utvrdilo je da je uzrok smrti bilo akutno trovanje propofolom, uz prisutnost drugih sedativa. Njegov osobni liječnik Conrad Murray davao mu je sedative kako bi mu pomogao spavati. Istragom je zaključeno da pri primjeni propofola nisu bili zadovoljeni potrebni medicinski standardi, niti je bila dostupna odgovarajuća oprema za praćenje i oživljavanje pacijenta.

Foto: PIXSELL/REUTERS/Instagram/kolaz

Jacksonova smrt proglašena je ubojstvom u medicinsko-pravnom smislu, a Murray je 2011. osuđen za nehotično ubojstvo i dobio četverogodišnju zatvorsku kaznu. Jacksonova obitelj poslije je tužila koncertnog promotora AEG Live tvrdeći da kompanija nije odgovarajuće zaštitila pjevača dok je bio pod Murrayevom skrbi, no porota je 2013. zaključila da AEG nije odgovoran za njegovu smrt.

Smrt Michaela Jacksona izazvala je golemu reakciju diljem svijeta. U srpnju 2009. održana je javna komemoracija u Staples Centru u Los Angelesu. Podijeljeno je 17.500 besplatnih ulaznica, dok je televizijski i internetski prijenos pratilo približno milijardu ljudi. Privatni pogreb održan je u rujnu na groblju Forest Lawn Memorial Park u Glendaleu.

Glazbeno nasljeđe koje traje

Tijekom karijere Michael Jackson ostvario je 38 nominacija za Grammy i osvojio 13 nagrada. Među najvažnijima su Grammy za album godine za "Thriller", snimku godine za "Beat It" i pjesmu godine za "We Are the World". Godine 1993. primio je Grammy Legend Award, a 2001. uvršten je u Rock & Roll Kuću slavnih.

Iza Jacksonove smrti ostala je složena financijska situacija. U trenutku smrti bio je zadužen za približno 500 milijuna dolara, ali vrijednost njegove glazbe i drugih prava omogućila je njegovoj obitelji goleme prihode. Godine 2016. obitelj je svoj udio u Sony/ATV-u prodala za 750 milijuna dolara, a dvije godine poslije primila je dodatnih 287,5 milijuna dolara za udio u EMI Music Publishingu. Vrijednost Jacksonove ostavine do siječnja 2026. premašila je dvije milijarde dolara.