Kraljevske tenzije: Palača poriče da ih je Harry obavijestio o svojem putovanju u Kanadu

Princ Harry početkom je mjeseca otputovao u Torontu u Kanadi povodom obilježavanja Dana sjećanja. O tom je putovanju Buckinghamsku palaču navodno izvijestio Harryjev tim, međutim, iz palače tvrde kako o tome nisu znali ništa, javlja People.

Ranije ove godine Harry je navodno ponudio podijeliti svoj službeni raspored s kraljevskom obitelji, što je izgledalo kao gesta olakšavanja napetosti koje traju.

Plan bi omogućio transparentnost i pomogao izbjeći sukobe između javnih pojavljivanja Harryja i Meghan Markle te angažmana britanske kraljevske obitelji, čime bi se spriječile tvrdnje da pokušavaju zasjeniti jedni druge.

Odnosi princa Harryja i princa Williama zategnuti su usred raskola koji je postao javan kada su se Harry i Meghan (44) povukli iz kraljevskih dužnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu 2020. i preselili u Kaliforniju. Raskol se produbio nakon njihova intervjua s Oprah Winfrey 2021., Netflix dokumentarne serije i Harryjeve bestseler knjige, koji su svaki donosili kritike na račun kraljevske obitelji.

Harry je u rujnu imao važan susret s ocem, kraljem Charlesom, a tada su se prvi put nakon 19 mjeseci susreli licem u lice. Bivši kraljevski pomoćnik rekao je za magazin People da je ponovno okupljanje bilo “velik korak u pravom smjeru”.

Miješane poruke između princa Harryja i palače dolaze nakon što su se vojvoda od Sussexa i Meghan našli usred kontroverze oko njihove prisutnosti na 70. rođendanskoj zabavi Kris Jenner s temom James Bonda. Dan nakon glamuroznog događaja, obožavatelji su primijetili da su Harry i Meghan uklonjeni iz niza fotografija objavljenih na Instagram računima Jenner i Kim Kardashian.

People je doznao da su fotografije izbrisane jer su Harry i Meghan navodno označili “ne” na obrascu za pristanak za fotografiranje, ali izvor blizak događaju kasnije je rekao da to nije istina, navodeći: “Nije bilo nikakvih obrazaca za pristanak.” Harry i Meghan prisustvovali su raskošnoj proslavi, održanoj u vili Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez Bezos u Beverly Hillsu, zajedno s drugim zvijezdama, uključujući Mariah Carey, Paris Hilton, Vina Diesela i Adele.

