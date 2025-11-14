Misterij nestalih fotki: Meghan i Harry tražili da ih Kardashianke maknu. Izvori su otkrili i zašto

Velika drama u kraljevskim krugovima! Princ Harry i Meghan Markle zatražili su od Kris Jenner i Kim Kardashian da uklone fotografije s proslave 70. rođendana reality zvijezde, a misterij nestalih slika postaje sve dublji. Izvor blizak paru otkrio je za Page Six da je predstavnik princa Harryja zatražio brisanje slika koje prikazuju vojvodu i vojvotkinju od Sussexa na raskošnoj zabavi.

- Ne žele razljutiti kraljevsku obitelj dok se pokušavaju pomiriti - izjavio je izvor. A sve to odvija se u trenutku kada Markle tiho podržava Harryjev trud za pomirenje, posebno s njegovim ocem, kraljem Charlesom III. Izvor naglašava da su Meghan i Harry svjesni koliko im kraljevska obitelj zapravo treba.

No, postoji još jedan razlog za brisanje slika. Navodno su fotografije uklonjene iz poštovanja prema Danu sjećanja na pale vojnike u Britaniji, a Harry je odabrao nositi crveni mak kao simbol ove važne prigode. Međutim, izvor je otkrio da 'insajderi' iz palače nisu bili oduševljeni blještavom večerom Sussexovih, smatrajući je 'jako kičastom'.

- To stvarno pokazuje koliko je Harry udaljen od ostatka obitelji. Ti ljudi mogu biti zvijezde u Americi, ali ta čista razmetljivost nije u skladu s onim što princ William pokušava postići sa svojim životom i monarhijom - kazao je izvor. Iako su se Harry i Meghan možda nadali da će provaliti u blistave svjetlosti zabave bez posljedica, nisu mogli zamisliti da će se fotografije s događaja iznutra dijeliti s javnošću.

Pozivnica za ovu glamuroznu večeru s temom agenta 007 jasno je naglašavala da će "telefoni biti zabranjeni tijekom događaja".

I to nije sve! Princ Harry i Meghan nisu bili jedini slavni gosti na ovoj luksuznoj zabavi u vili vrijednoj 165 milijuna dolara Jeffa Bezosa. Legende poput Beyoncé, Jay Z-a, Oprah Winfrey, Chris Rocka, Mariah Carey, Adele, Snoop Dogga, Paris i Kathy Hilton, kao i Vin Diesel, svi su prisustvovali ovoj spektakularnoj večeri na kojoj je nastupio Bruno Mars.

Zabavu su organizirali šestero djece Kris Jenner, što uključuje i Kim Kardashian, koja se također našla u središtu kontroverze zbog zahtjeva za brisanje fotografija.