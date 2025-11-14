Obavijesti

Show

Komentari 0
NAKON PARTIJA

Misterij nestalih fotki: Meghan i Harry tražili da ih Kardashianke maknu. Izvori su otkrili i zašto

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Misterij nestalih fotki: Meghan i Harry tražili da ih Kardashianke maknu. Izvori su otkrili i zašto
3
Foto: MISC

Princ Harry i Meghan zatražili su da se uklone fotografije s proslave 70. rođendana Kris Jenner, zabrinuti zbog njihovog utjecaja na njihove napore za pomirenje s kraljevskom obitelji.

Velika drama u kraljevskim krugovima! Princ Harry i Meghan Markle zatražili su od Kris Jenner i Kim Kardashian da uklone fotografije s proslave 70. rođendana reality zvijezde, a misterij nestalih slika postaje sve dublji. Izvor blizak paru otkrio je za Page Six da je predstavnik princa Harryja zatražio brisanje slika koje prikazuju vojvodu i vojvotkinju od Sussexa na raskošnoj zabavi.

Prince Harry set to celebrate 41st birthday on September 15 **FILE PHOTOS**
Foto: MISC

- Ne žele razljutiti kraljevsku obitelj dok se pokušavaju pomiriti - izjavio je izvor. A sve to odvija se u trenutku kada Markle tiho podržava Harryjev trud za pomirenje, posebno s njegovim ocem, kraljem Charlesom III. Izvor naglašava da su Meghan i Harry svjesni koliko im kraljevska obitelj zapravo treba.

NASTALE NA VELIKOM PARTYJU Što se tu dogodilo? Kris Jenner i Kim Kardashian maknule fotke Harryja i Meghan s Instagrama
Što se tu dogodilo? Kris Jenner i Kim Kardashian maknule fotke Harryja i Meghan s Instagrama

No, postoji još jedan razlog za brisanje slika. Navodno su fotografije uklonjene iz poštovanja prema Danu sjećanja na pale vojnike u Britaniji, a Harry je odabrao nositi crveni mak kao simbol ove važne prigode. Međutim, izvor je otkrio da 'insajderi' iz palače nisu bili oduševljeni blještavom večerom Sussexovih, smatrajući je 'jako kičastom'.

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

- To stvarno pokazuje koliko je Harry udaljen od ostatka obitelji. Ti ljudi mogu biti zvijezde u Americi, ali ta čista razmetljivost nije u skladu s onim što princ William pokušava postići sa svojim životom i monarhijom - kazao je izvor. Iako su se Harry i Meghan možda nadali da će provaliti u blistave svjetlosti zabave bez posljedica, nisu mogli zamisliti da će se fotografije s događaja iznutra dijeliti s javnošću. 

KRALJEVSKA OBITELJ Harry i Meghan opet su na meti kritika: 'To je baš jako kičasto'
Harry i Meghan opet su na meti kritika: 'To je baš jako kičasto'

Pozivnica za ovu glamuroznu večeru s temom agenta 007 jasno je naglašavala da će "telefoni biti zabranjeni tijekom događaja".
I to nije sve! Princ Harry i Meghan nisu bili jedini slavni gosti na ovoj luksuznoj zabavi u vili vrijednoj 165 milijuna dolara Jeffa Bezosa. Legende poput Beyoncé, Jay Z-a, Oprah Winfrey, Chris Rocka, Mariah Carey, Adele, Snoop Dogga, Paris i Kathy Hilton, kao i Vin Diesel, svi su prisustvovali ovoj spektakularnoj večeri na kojoj je nastupio Bruno Mars. 

Foto: Instagram

Zabavu su organizirali šestero djece Kris Jenner, što uključuje i Kim Kardashian, koja se također našla u središtu kontroverze zbog zahtjeva za brisanje fotografija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja
PROVOD U DUBAIJU

FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja

Popularna pjevačica Maja Šuput već neko vrijeme uživa u Dubaiju u društvo 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. U najnovijoj objavi pokazala je gdje su proveli večer te kako su se u luksuznom restoranu gostili hranom i pićem.
FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape
NE TREBA JOJ SUNCE

FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape

Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu, podijelivši fotografije iz idilične Opatije. Pokazala je kako uživati u jesenskim danima, a pažnju su privukle njene duboke bež čizme i diskretne mrežaste čarape.
Za njih nema hladnoće i magle! Šime i Maja u badićima pozirali kraj bazena, 'padali' i zagrljaji
LUKSUZNI PROVOD U DUBAIJU

Za njih nema hladnoće i magle! Šime i Maja u badićima pozirali kraj bazena, 'padali' i zagrljaji

Maja Šuput i Šime Elez već par dana zajedno uživaju u Dubaiju, odakle često objavljuju fotografije. Sada je Maja objavila nove fotografije na kojima ona i Šime poziraju u kupaćim kostimima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025