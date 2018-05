Kraljevski mega pir: Sve je spremno za vjenčanje godine

Britanski stručnjaci za kraljevsku obitelj s razlogom ovih dana komentiraju kako će se u subotu Harryjev predak Edvard VIII. od muke okretati u grobu. Kralj koji je na tronu monarhije bio manje od godinu dana odlučio je abdicirati zbog žene. Zbog razvedene Amerikanke Wallis Warfield Simpson, u koju se Edvard zaljubio te 1936. godine, u Velikoj Britaniji došlo je do ustavne krize.

Pritiskala ga je, između ostalog, i Anglikanska crkva, koja je u ono vrijeme zabranjivala ženidbu ako je djevojka prije toga već bila u braku. Iza Wallis, vojvotkinje od Windsora, bila su dva propala braka. Ta situacija iz prošlog stoljeća podsjeća ih na vjenčanje princa Harryja i Kanađanke Meghan Markle, koja iza sebe također ima propali brak, s producentom Trevorom Engelsonom.

Meghan Markle je zbog Harryja odustala od glumačke karijere. Proslavila se u seriji “The Suits” kao Rachel Zane, a “vruće” scene s Patrickom J. Adamsom, prema pisanju britanskih medija, bile su velik šok za još konzervativnu kraljevsku obitelj. No taj su incident preživjeli.

Elizabetin mlađi unuk Harry od 2004. godine zabavljao je britanske tabloide puneći novine svojim razuzdanim zabavama i čestim mijenjanjem partnerica. Totalna suprotnost bratu Williamu, Harry je u javnosti slovio kao nestašan dječak.

U studenom prošle godine dogodio se obrat. Princ Harry je kleknuo pred Meghan Markle. Nakon godinu i pol dana veze zaprosio ju je dok su pekli piletinu. Prvih šest mjeseci vezu su skrivali od javnosti te su oboje priznali kako je to bilo idealno jer su imali dovoljno vremena za upoznavanje.

Spoj “naslijepo” namjestila im je zajednička prijateljica, a tvrdili su kako prije toga nisu znali ništa jedno o drugome. Meghan ju je prije spoja upitala je li drag jer joj je to bitna odlika muškarca. Zaljubili su se, kako kažu, na prvi pogled.

- Činjenica da se sve odvijalo tako brzo meni je potvrda da smo si bili suđeni, sve je bilo savršeno - rekao je Harry u intervjuu lani u studenom.

Britancima nije trebalo dugo da za budućom kraljevskom nevjestom polude, pa se tako na svakom koraku do Buckinghamske palače mogu kupiti suveniri s njezinim likom. Mnoštvo je njihovih kartonskih kopija, zatim majice, šalice, ručnici za plažu i neizbježni magneti za hladnjake. Sve je to uglavnom “made in China”. Srcoliki keramički tanjurić s naslikanim budućim bračnim parom stoji oko 60 kuna.

Prodavač u jednoj od suvenirnica rekao nam je kako se prodaju “kao ludi” bez obzira na to što Meghan još formalno nije dio obitelji. Možda je još bolji primjer to što će putnicima zrakoplovne tvrtke British Airways na letu od londonskog Heathrowa do Toronta, grada u kojem je nekoć živjela Meghan i u kojem se par prvi put pojavio u javnosti, na usluzi u subotu biti dva Harryja, sedam Megan i jedna Meghan.

Zrakoplovom će upravljati Harry Blake, izvijestio je British Airways. U priopćenju zrakoplovne tvrtke stoji da će putnici na letu koji se zovu Harry ili Megan, neovisno piše li se njihovo ime s “gh” ili s “g”, u subotu biti smješteni u prvom razredu. U zrakoplovu će moći gledati seriju “Suits” te dokumentarne filmove o prinčevskom paru i dvorcu Windsor, domu britanske kraljevske obitelji gotovo tisuću godina.

Harry i Meghan vjenčat će se u dvorskoj kapeli u kojoj je pokopano deset britanskih monarha, uključujući Henrika VIII. i Elizabetina oca Đuru VI.

Nakon vjenčanja u podne par će se provozati gradskim ulicama i vratiti se u Windsor. Budući par izvijestio je kako su izabrali kraljevsku kočiju otvorena krova koju nazivaju Ascot Landau. Harry se u jednoj takvoj vozio na vjenčanje starijeg brata Williama 2011. godine, kad mu je bio kum.

- Princ Harry i gospođica Markle raduju se kratkoj vožnji gradom. Nadaju se da će na taj način izraziti zahvalnost svima onima koji će se okupiti u Windsoru da bi uživali u ozračju toga posebnog dana - stoji u priopćenju Harryjeva ureda iz Kensingtonske palače.

Objavljeno je i da će kočiju vući konji pasmine Windsor grey, koji su vukli i kočije članova kraljevske obitelji kraljice Viktorije u 19. stoljeću, a pratit će ih članovi pukovnije Household Cavalry Mounted. Ondje će popodne prijam prirediti prvo kraljica, a onom večernjem domaćin će biti princ Charles.

Obred će voditi kanterberijski nadbiskup, prvi svećenik Anglikanske crkve, a očekuje se da će televizijski prijenos gledati milijuni ljudi. Vjenčanje Kate Middleton i princa Williama iz 2011. godine tog je dana gledalo tri milijarde ljudi, a na ulicama je bilo više od dva milijuna ljudi. Harryju će kum biti stariji brat, princ William, a Meghan je rekla kako neće imati kumu jer ima previše bliskih prijateljica te joj je zbog toga teško odabrati.

Vjenčanje i sve što ga okružuje bit će manje formalno od onog Williama i njegove supruge Kate, vojvotkinje od Cambridgea, prije sedam godina. No bit će i skuplje za gotovo 75 milijuna kuna! Trošak njihova vjenčanja premašuje 281 milijun kuna, a taj novac dovoljan je da 5537 Britanaca proslavi ulazak u brak.

Priča se kako će Meghan odjenuti vjenčanicu modnog dvojca Ralph & Russo. Među 4040 gostiju očekuje se više celebrityja nego na vjenčanju Harryjeva brata. Iako nema službene potvrde, ondje se očekuju Elton John i Ed Sheeran, David i Victoria Beckham te članice pop grupe Spice Girls.

U grad Windsor u međuvremenu će se sjatiti svi oni koji na vjenčanje nisu pozvani, a htjeli bi mu biti blizu. Prema nekim procjenama, očekuje se oko 100.000 ljudi. Britanska elita okusit će i dašak Hrvatske jer će na vjenčanju posluživati iločki traminac, koji još zovu i kraljevski traminac. To su desertno vino točili i uzvanicima na krunidbi kraljice Elizabete II.

Sretni mladenci

Upoznali su se 2016 godine. Princ Harry, koji je prije žestoko partijao, američku glumicu zaprosio je u prosincu.

Ugledni gosti

Na vjenčanje dolazi više od 4000 gostiju, a oko 100.000 turista očekuje se u Windsoru u subotu.

‘I Taj dan se slavilo i pilo, a Britanci nisu radili...’

Vjenčanje Kate Middleton i princa Williama bilo je najvažniji događaj 2011. godine. Izazvalo je velik interes jer su svi čekali kako će izgledati to kad članica kraljevske obitelji postane djevojka koja nije kraljevske krvi. Britanci su taj dan slavili i nisu radili. Na internetu je vjenčanje pratilo 72 milijuna ljudi te je ono ušlo u Guinnessovu knjigu rekorda. Kate i William željeli su da na vjenčanju sudjeluju i “obični” ljudi. Pozvali su djecu bez roditelja te beskućnike. U sedam godina braka imaju troje djece. Slove kao skladan par.

Princ Harry

15. rujna 1984. - Mlađi sin princa Charlesa i princeze Diane rodio se u Londonu. Šesti je u redu za britanski tron.

rujan 1997. - Imao je 12 godina kad mu je majka Diana poginula u automobilskoj nesreći. Hodao je iza njenog lijesa.

2005-2015. - U vojsci je služio deset godina. Vodio je dvije akcije u Afganistanu, rukovodeći u helikopteru Apache.

2012. - Britanska javnost šokirala se njegovim golim fotografijama iz Las Vegasa. Zbog toga im se ispričao.

2014. - Pokrenuo je Invictus Games, sportski događaj na kojem se natječu bivši dužnosnici oružanih snaga.

2016. - S Williamom i Kate utemeljio je zakladu Heads Together.

Meghan Markle

4. kolovoza 1981. - Rodila se u Los Angelesu. Otac joj je snimatelj Thomas Markle, a majka socijalna radnica Doria Rangland.

rujan 2002. - Donedavno kanadska glumica prije 16 godina odigrala je svoju prvu ulogu. u seriji “General Hospital”.

2011-2017. - Najviše ju je obilježila uloga odvjetnice Rachel Zane u seriji “Suits”. Zbog princa je napustila glumu.

2011. - Udala se za producenta Trevora Engelsona. Par se rastao nakon dvije godine. Nedugo nakon toga upoznaje Harryja.

2014-2017. - Pokrenula je The Tig, web stranicu i brend. Bavi se temama kao što su hrana, putovanja, moda i ljepota.

2016. - Kao ambasadorica World Vision Canada bori se za obrazovanje.