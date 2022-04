Kraljica Elizabeta II. imenovala ga je vitezom, a onda su otkrili da godinama siluje maloljetnike

Pokojni BBC-jev DJ i voditelj hit emisije 'Top of the Pops', Jimmy Savile našao se u središtu medijske pozornosti zbog dokumentarne serije 'Jimmy Savile: A British Horror Story'. Prikazuje se na Netflixu, a otkriva detalje zločina koje je Savile počinio tijekom bogate karijere.

Javilo se 500 ljudi koji tvrde da ih je seksualno zlostavljao i to u vrlo ranoj dobi. Njegova najmlađa žrtva imala je navodno samo dvije godine. Počeo je zlostavljati još 1955. godine, a to se navodno nastavilo sve do 2006. godine. Sva njegova lica otkrio je dokumentarni film 'Exposure: Druga strana Jimmyja Savilea'.

Netflixov dokumentarac otkrio je i veliku povezanost Jimmyja s princom Charlesom. Iako je navodno bio okružen stručnim ljudima, tražio je savjete.

Bio je poznat kao veliki humanitarac, a karijeru je započeo kao lokalni DJ u Velikoj Britaniji. Volio je trčati, hrvati se, a onda je uslijedio nagli preokret. Počeo je raditi na Radio Luxembourgu, a svoj put nastavio je kao voditelj emisije 'Top of the Pops'. Svojim 'dobročudnim' stavovima uspio je zavarati gotovo cijelu javnost, uključujući papu Ivana Pavla II te kraljicu Elizabetu II (95).

Obožavala ga je i bivša britanska premijerka Margaret Thatcher, koja je prva predložila kraljici Elizabeti II da ga odlikuje kao viteza. No, odlikovao ga je i Ivan Pavao II i to vitezom Reda svetog Grgura Velikog.

Nakon Jimmyjeve smrti ispostavilo se da je više od 60 godina silovao djecu, a zbog ovog skandala ispitani su i djelatnici u BBC-a te oni iz ostalih kompanija za koje je Sevile radio.

