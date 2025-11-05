Obavijesti

Kraljica je pomagala Spudmanu dijeliti pečene krumpire: 'Znala je što radi i odjenula pregaču...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Kraljica je pomagala Spudmanu dijeliti pečene krumpire: 'Znala je što radi i odjenula pregaču...'
Foto: Jordan Pettitt

Supruga britanskog monarha okušala se u radu u 'food trucku' te pridružila poznatom TikTokeru u dijeljenju viralnog jela

Britanska kraljica Camilla danas se pridružila viralnom Spudmanu u dijeljenju pečenih krumpira posjetiteljima u Clarence Houseu, prenosi Daily Mail. Dvojac koji je zasukao rukave odjenuo je jednake ljubičaste pregače, a prema veselom izrazu lica može se zaključiti da se prilikom rada i dobro zabavio.

NEUGODNA EPIZODA IZ MLADOSTI Dosad nepoznata priča: Kraljica Camilla kao tinejdžerica se obranila od napasnika cipelom
Dosad nepoznata priča: Kraljica Camilla kao tinejdžerica se obranila od napasnika cipelom

Događaj koji ih je spojio zapravo je proslava humanitarne udruge 'Royal Voluntary Service', kojoj je patron upravo supruga britanskog monarha. Ta je organizacija nedavno izdala digitalnu platformu 'GoVo' kojoj je cilj potaknuti ljude na volontiranje kada god mogu i gdje god mogu, čak i na pauzi za ručak. Eventu su prisustvovale i mnoge poznate TV ličnosti poput Toma Reada Wilsona i Gaby Roslin.

Britain's Queen Camilla meets Spudman
Foto: Jordan Pettitt

Osim onih koji pružaju veliku pomoć spomenutoj organizaciji, kraljica je priznanje željela odati i članovima 'National Association of Care Cateringa' (NACC), koji su joj dodijelili i počasno članstvo.

Britain's Queen Camilla meets Spudman
Foto: Jordan Pettitt

Spudman, pravim imenom Ben Newman, 39-godišnji je prodavač spomenute delicije. Pečene krumpire s raznim nadjevima priprema i prodaje u svom 'food trucku' u Tamworthu u Staffordshireu, a dijeljenjem videa na društvenoj mreži TikTok prikupio je nevjerojatnih 4 milijuna pratitelja.

Britain's Queen Camilla meets Spudman
Foto: Jordan Pettitt

Kuhar, koji je nakon susreta s kraljicom otišao podijeliti jelo koje ga je proslavilo volonterima kluba, još ranije primio je pohvalu kraljičinog sina Toma Parkera-Bowlesa, poznatog kritičara hrane. Za ranije spomenuti medij, Ben kojeg osim kulinarskih vještina karakterizira i ružičasta irokeza, ispričao je kako je doživio susret s Camillom.

SUSRET CHARLESA I PAPE LAVA Događaj koji se nije zbio 500 godina: Britanski kralj stiže kod Pape u Vatikan, skupa će moliti
Događaj koji se nije zbio 500 godina: Britanski kralj stiže kod Pape u Vatikan, skupa će moliti

Komentirao je kako je kraljica bila ljubazna te napomenula kako joj je ovakav pečeni krumpir jedno od najdražih jela. Osim toga, svojim je pristupom uspjela smiriti nervoznog kuhara: 'Razgovarala je sa svima i ja sam bio posljednji u redu, budući da sam je trebao izvesti van do 'food trucka'. No čim je došla do mene bila je tako ljubazna. Bio sam iznenađen time koliko zna o meni!'.

Britain's Queen Camilla meets Spudman
Foto: Jordan Pettitt

'Odjenula je pregaču, znala je točno što radi', objasnio je Ben kojeg je kraljica upitala i za zdravlje s obzirom da mora ići na dijalize. Nakon što mu je dijagnosticiran zdravstveni problem s bubrezima 2010. godine, ovaj je kuhar počeo 'streamati' uživo kako bi prikupio sredstava za pomoć u istraživanju tog organa, a prikupio je više od 10 tisuća funti.

Britain's Queen Camilla meets Spudman
Foto: Jordan Pettitt

Poznati Spudman je također progovorio i o tome kako mu ide na privatnom planu: 'Oduševljen sam. Moj posao je tamo gdje želim da bude, ne želim da bude ogroman. Imam sreće, kupio sam kuću, mojoj obitelji je udobno'.

POVIJESNI DOGAĐAJ Britanski kralj i kraljica stigli su u posjet Vatikanu: Pogledajte fotke susreta s Papom Lavom...
Britanski kralj i kraljica stigli su u posjet Vatikanu: Pogledajte fotke susreta s Papom Lavom...

