Kraljica Elizabeta (94) po prvi puta se oglasila nakon smrti svog supruga, princa Philipa putem društvenih mreža.

Elizabeta je objavila sliku njihovog zajedničkog portreta iz 2016. godine, uz citat koji je nastao povodom njihove zlatne godišnjice braka iz 1997. godine.

- Jednostavno, bio je moja snaga i to je ostao tijekom svih ovih godina. Ja i cijela obitelj, ova zemlja, ali i mnoge druge dugujemo mu puno više nego što bi on tražio, dugujemo mu više nego što ćemo ikada znati - piše uz fotografiju.

Vojvoda od Edinburgha preminuo je 9. travnja u 100. godini u svom domu u grofoviji Berkshire.

Uplakana kraljica povukla se sad u privatnost svog dvora, a s voljenim Philipom provela je čak 74 godine u braku. Ljubav kraljice i princa prošla je kroz razne kušnje, ali bila je toliko jaka da su nadišli sve prepreke.

Baš kao što su i tog davnog 20. studenog 1947. spremno stajali jedno do drugoga te si obećali vječnu ljubav i vjernost u dobru i u zlu, kraljica i njen pet godina stariji suprug do zadnjeg dana nisu mogli sakriti privrženost. Pala je, kako je rekla, na njegov zarazni šarm i zavodničke plave oči. Do zadnjeg su se dana držali za ruke, a njihova ljubav bila je primjer mnogima.