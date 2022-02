Willie Garson iznenada je preminuo od raka gušterače krajem rujna u 57. godini života usred snimanja 'An Just Like That'. Sada je tvorac popularne serije 'Seks i Grad', Michael Patrick King (67) otkrio je za Variety što bi se dogodilo s likom Stanfordom da nije došlo do nesretnog događaja.

King je morao ponovno smisliti cijelu novu tematiku 'And Just Like That' bez Garsona jer je pokojni glumac snimio samo tri epizode a potom 'nestaje' iz serije, odnosno odlazi od svog dugogodišnjeg partnera ostavljajući nejasno pismo.

- Prije nego što sam saznao da je Willie bolestan i da ga ne može dovršiti snimanje, Stanford bi imao krizu srednjih godina. Stanford je uvijek imao karijeru menadžera, a mi smo htjeli istražiti činjenicu da to nije prava karijera. Poželjet će dalje istraživati i na ljubavnom planu, odnosno htjet će rastavu od Anthonyja što će Carrie i ostatak ekipe doživjeti kao olakšanje – otkrio je King koji je zatim otkrio druge detalje.

Naravno u svim tim velikim promjenama za Stanforda, najveću podršku bi imao od Carrie.

- Bilo je u planu niz stvarno zabavnih, koketnih, urnebesnih scena s Carrie. Ta vrlo specifična kemija koju imaju Carrie i Stanford, koja se u potpunosti temelji na jedinstvenosti - rekao je King.

King se zatim osvrnuo da nije htio umiješati glumčevu smrt u serijal jer smatra da je to neprimjereno.

-Znao sam da publika nikada neće to odobriti, jer su znali da se on nikada neće vratiti. To je najmukotrpnije pisanje koje sam ikada radio, a želio sam ga maknuti iz serije bez puno manevriranja, jer je to za mene bilo tako tužno. Nije bilo šanse da se iz toga izvučem na bilo koji šarmantan, sladak način- priznao je King.

U seriji su napravljene i druge promjene. King je potvrdio da je Chris Noth (67) izbrisan iz finala sezone nakon što ga je više žena optužilo za seksualno zlostavljanje, koje Noth poriče. King je rekao da je to nužna promjena jer 'nisam želio da se cijela priča vrti oko toga je li netko bio ili nije bio u showu'.