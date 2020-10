Kreće audicija u Akademskom zboru Ivan Goran Kovačić...

<p>Velika godišnja audicija Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić bit će 17. listopada 2020., a ove godine zbog epidemiološke situacije prijave će biti putem interneta za točno određene termine.</p><p>Audicija će se održati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u razdoblju od 15 do 22 sata, a pristupnici će u tom razdoblju biti pozivani po terminima u kojima su se javili. Zainteresirani se mogu prijaviti putem online formulara. </p><p>- Ove godine smo morali prilagoditi audicije preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Održavat će se na velikoj udaljenosti u prozračenoj prostoriji i sa što manje kontakta. Zato ćemo ove godine imati online prijave kako bi se spriječila velika grupiranja na FER-u - poručili su iz Uprave AZ IGK dodajući kako mole potencijalne kandidate da se na audiciji ne pojavljuju ako su bolesni, imaju temperaturu ili su bili na visokorizičnim lokacijama.</p><p>Također će ove godine biti smanjen broj primljenih kandidata u skladu s brojem epidemioloških mjesta u dvoranu za probe, kako bi se ispoštovale sve preporuke.</p><p>Princip audicija izuzetno je jednostavan i lak za kandidata; dovoljno je pokazati raspon glasa ponavljanjem jednostavnih muzičkih sekvenci. Za članstvo nisu potrebni ni glazbena naobrazba ni glazbeno iskustvo jer se u zboru i potpuni amateri mogu baviti vrhunskom umjetnošću.</p><p>Ovu sezonu Goranovci započinju nešto drugačije od uobičajenog, a to je izvođenjem a Cappella programa “Biseri hrvatske sakralne glazbe” u hrvatskim crkvama diljem zemlje. </p><p>Podsjetimo, posljednjih 72 godine u, kako to Goranovci vole naglasiti, obiteljskom ozračju, nastaju izvedbe vrhunskog klasičnog repertoara, u suradnji s poznatim orkestrima, dirigentima i solistima, ali i važnim hrvatskim institucijama. Pored redovnih koncerata sa Zagrebačkom filharmonijom i Simfonijskim orkestrom HRT-a, zbor IGK proteklih je godina pjevao s<strong> Josipom Lisac, Maksimom Mrvicom, Radojkom Šverko, Joséom Carrerasom</strong> i <strong>Invom Mulom</strong>, poznatoj po ariji iz filma Peti element.</p><p>Goranovci su 2014. u zagrebačkoj Areni prvi put nastupili uz talijanskog slavuja<strong> Andreu Bocellija,</strong> a 2015. poveli su publiku u svijet filma uz veličanstvenog oskarovca<strong> Ennija Morriconea. </strong>Gostovali su u Bochumu i u Izraelu, gdje su na poziv Izraelskog simfonijskog orkestra i njihovog osnivača i dirigenta Noama Sheriffa na četiri uzastopna koncerta izveli Mahlerovu Osmu simfoniju.</p><p>Godine 2016. osvojili su svoj drugi Porin, u kategoriji Najbolji album klasične glazbe: Zagrebačka filharmonija i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić pod ravnanjem maestra Vladimira Kranjčevića za Mozartov Requiem. Prvi Porin dobili su 1995. za Hrvatsku misu Borisa Papandopula u kategoriji Najbolje ponovno izdanje (izvan pop/rock glazbe). </p><p> </p>