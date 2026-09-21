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OMILJENA SERIJA SE VRAĆA

Kreće nova sezona Divljih pčela! Evo što će biti u prvoj epizodi

Piše 24sata,
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Kreće nova sezona Divljih pčela! Evo što će biti u prvoj epizodi
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Foto: rtl
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Već prva epizoda druge sezone omiljene RTL-ove serije, večeras od 20.15 sati, donosi brojne obrate.

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Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Kate sve pokušava podnijeti dostojanstveno, razmišljajući o sestrama, Jakovu i njihovoj budućnosti koja se možda nikada neće ostvariti.

POGLEDAJTE GALERIJU: Zavirite iza kulisa Divljih pčela 

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Foto: Instagram

Zora je na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavaju je utješiti. U isto vrijeme, Cvita utjehu traži u sinu, a Mirjana je žestoko napadne kad dozna da je odlučila ići na suđenje i biti podrška sestri.

Foto: rtl

Tužitelj i dalje kopa po Vukasovim poslovima i traži nepravilnosti, a najavljena su i uhićenja. Ante je svjestan da protiv njega postoje dokazi i planira bijeg. Prije toga, odluči imenovati nasljednika i jednome članu svoje obitelji postaviti zamku ne bi li vidio koliko mu je uistinu odan.

VELIKI POVRATAK FOTO Večeras počinje druga sezona 'Divljih pčela'! Zavirite iza kulisa i otkrijte tajne Vrila
FOTO Večeras počinje druga sezona 'Divljih pčela'! Zavirite iza kulisa i otkrijte tajne Vrila

Karmela i Jakov su zabrinuti za Ivicu, no on glumi da je sve u redu. Međutim, potajno uzima pištolj i izlazi iz kuće... Badurina je na rubu da iz zarobljenika izvuče informacije o smrti svoga sina. Hoće li Domazet konačno pasti?

Foto: rtl

Prvu napetu epizodu nove sezone 'Divljih pčela' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u.

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Komentari 0
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