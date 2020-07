- Volio je Khloe, ali uvijek je to govorio na na\u010din koji je implicirao da ona nije njegova. Iako nikada nije htio raditi DNK test, to su kasnije potvrdile i njegova druga i tre\u0107a supruga - ka\u017ee prijatelj obitelji.\u00a0

Kris je bila siromašna, 'pala' je na Roba zbog novca, godinama ga je varala kad god je stigla

Majka Kris svojoj je djeci omogućila sve, ali je isto to od njih i zahtijevala; ona ima zadnju riječ u svemu, pazi na ugled obitelji, tu i tamo ubaci kakvu spletku da poraste gledanost emisije i svi su na dobitku...

<p>Puno zabavnije, devijantnije i zanimljivije od života sestara Kardashian/Jenner jest život njihovih roditelja - <strong>Kris Kardashian</strong> (64), Brucea Jennera, koji je sada <strong>Caitlyn Jenner</strong> (70) te pokojnog odvjetnika <strong>Roberta Kardashiana</strong>. Prije ere reality televizije, brakova s reperima i života pred ekranima začetnik dinastije bio je Robert Kardashian.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandal u obitelji Kardashian West</strong></p><p>Njegovi su roditelji imali najveći biznis pakiranja mesa i suhomesnatih proizvoda u Kaliforniji, a on je bio jedan od nasljednika bogatstva. Njegovi roditelji, <strong>Helen</strong> i <strong>Arthur</strong> bili su potomci imigranata iz današnje Turske. Armenska obitelj nekada je nosila prezime<strong> Kardaschoff</strong>, koje je bilo kreirano po ruskoj tradiciji, prije no što su vratiti izvorni oblik.</p><p>Robert Kardashian proslavio se kao odvjetnik obiteljskog prijatelja<strong> O.J. Simpsona</strong>, a njegov je život i taj slučaj ovjekovječeni su u seriji 'American Crime Story: The People v O.J. Simpson' gdje ga glumi<strong> David Schwimmer</strong> (53), poznat kao Ross Geller iz 'Prijatelja'.</p><p>- Kris je bila nevjerojatno draga i dva je sata telefonirala pričajući mi o tome kako se Robert ponašao tijekom suđenja, kako ga je to psihički iscrpilo - kaže Schwimmer o ženi koja je s Kardashianom bila u braku od 1979. godine do 1991., a iz tog braka imaju i četvero djece - Kourtney, Kim, Khloe i Roberta. Kada su se Kris i 11 godini stariji Robert Kardashian upoznali on je već bio uspješan odvjetnik, fasciniran time kako Kris nalikuje na mladu <strong>Natalie Wood</strong>. Kris je njezina majka od tinejdžerskih godina tjerala da izlazi s muškarcima i na taj način se 'ostvari kao osoba', pa je Kris u to doba bila u vezi s golferom <strong>Cesarom Sanudom</strong>.</p><p>Kardashian je bio uvjeren da je Kris previše infantilna za njega, a bio je i fasciniran <strong>Priscillom Presley </strong>(75), i kao ženom, ali i kao osobom koja je bila u braku s <strong>Elvisom</strong>, kojeg je obožavao. Kada bi Elvis zvao bivšu suprugu Priscilla je telefonsku slušalicu stavljala na jastuk između sebe i Roberta da i on čuje što pjevač govori. Odvjetniku je rasplinula sve nade da će se udati kada mu je rekla da ne planira novi brak dok je god Elvis živ. Nije se dala niti pretvoriti u kućanicu iz 'Stepfordskih supruga', što je tradicionalnom Kardashianu bilo beskrajno važno.</p><p>- Priscilla se jednom i potrudila skuhati nekakav ručak, napravila je šparoge i pečenje. Ali nije bilo dovoljno dobro, onda se uvrijedila i podivljala te mu rekla da ona 'nikada neće biti idealna armenska ženica' - kaže Priscillin prijatelj <strong>Joni Migdal</strong>. Prekinuli su, a Kardashian je brzo otišao natrag kod Kris koja je pak bila fascinirana njegovim bogatstvom.</p><p>Iako je bila iz 'dobre obitelji' Kris nije ima ništa, a bogati Robert je na njoj bio i vrlo štedljiv. Nije joj htio niti kupiti niti gume za njezin stari automobil. No, to se sve promijenilo kada su se oženili, a Kris je počela mahnito trošiti njegov, a sada njihov, novac. Jednom je kupila remen za 3.000 dolara, a Kardashian je podivljao. Kako Priscillu nije uspio oblikovati u idealnu suprugu, bio je odlučan da uspije s Kris. Davao joj je knjige i snimke o uređenju kuće i pripremanju zabava. O tome bi krajem svakog tjedna razgovarali. Kardashian je pripadao zajednici nanovo rođenih Kršćana, a iako je Kris s njime često odlazila na mise nitko nije vjerovao da joj je srce tamo - komentirali su kako je u braku samo radi novaca. Kardashian je pak imao jednu Bibliju kraj kreveta, jednu na radnom stolu i jednu uvijek u aktovci.</p><p>Kada su se rodile kćeri <strong>Kourtney</strong> (41) i <strong>Kim</strong> (39) par se preselio u vilu na Beverly Hillsu, a postali su centar društvenih zbivanja te tuluma koji se pamte i do danas. Kod njih je stalno bio i Robertov najbolji prijatelj, sportaš O.J. Simpson. Probleme u braku podcrtalo je i rođenje trećeg djeteta, kćeri <strong>Khloe</strong> (36) kojoj, navodno, nije otac Robert Kardashian.</p><p>- Volio je Khloe, ali uvijek je to govorio na način koji je implicirao da ona nije njegova. Iako nikada nije htio raditi DNK test, to su kasnije potvrdile i njegova druga i treća supruga - kaže prijatelj obitelji. </p><p>Kris je u braku postalo dosadno te je Kardashianu jasno i glasno rekla kako planira 'šarati'. To se dodatno pojačalo nakon rođenja sina <strong>Roba</strong> (33).</p><p>- Imam četvero djece, a nisam živjela život - rekla bi Kris suprugu. Počela se viđati s nogometašem<strong> Toddom Watermanom</strong> kojeg je čak javno predstavljala kao svojeg dečka, a na spojeve je vodila i malenu Khloe, koja bi čekala u automobilu. Robert ih je morao gledati kako igraju tenis na obiteljskom terenu, a nekoliko ih je puta i uhvatio u krevetu - to je bila kap koja je prelila čašu. Nogometašev je automobil jednom čak 'istukao' golf palicom, a Kris je Toddu rekla 'nastavi voziti, možda ima pušku u svom automobilu'.</p><p>Razveli su se 1991. godine, a Kris Kardashian je postala Kris Jenner udavši se u roku od nekoliko mjeseci za 'najboljeg ljubavnika', olimpijca Brucea Jennera. Jenner je nakon razvoda s Kris 2015. godine završio svoju tranziciju u ženu te se danas zove Caitlyn Jenner.</p><p>- Kada se Bruce na partijima Hugha Hefnera oblačio u žene, svi smo mislili da je to dobra zafrkancija, međutim nešto je drugo bilo u pitanju - kaže jedan od prijatelja pokojnog Hefnera. No niti taj brak nije bio sretan. Jenner je bio tako siromašan da je, kada se uselio s Kris, doveo i svoje roditelje.</p><p>Par je dobio kćeri <strong>Kendall </strong>(24) i <strong>Kylie</strong> (22), a zajedno su 2007. pokrenuli reality show 'Keeping Up with the Kardashians'. Robert Kardashian se pak 1995. bacio u obranu svog prijatelja O.J. Simpsona, optuženog za ubojstvo supruge i njezinog novog dečka. To ga je, kažu upoznati, izjedalo. Kris je bila bijesna jer je bila najbolja prijateljica ubijene, i smatrala je kako je Robert odabrao krivu stranu. Kardashiana i danas pamte kao 'odvjetnika O.J. Simpsona'.</p><p>Godinama kasnije Kourtney će upisati fakultet nakon što je napisala esej 'Moji su roditelji bili na suprotnim stranama slučaja O.J. Simpson'. Dok su neki otvoreno okrenuli leđa Kardashianu i pljuvali na njega dok je bio u automobilu, drugi, fascinirani suđenjem, obožavali su ga. Odvjetnik se, navodno, nadao da će ga jednog dana na filmu glumiti <strong>Al Pacino </strong>ili <strong>Robert De Niro</strong>. Slučaj je utjecao na cijelu obitelj. Nije bio sretan kada se Kim, kao 19-godišnjakinja, udala za <strong>Damona Thomasa</strong>.</p><p>- Sam sam si kriv što sam u njihove živote doveo strica Simpsona. Krivim sebe što voli Afroamerikance, a znam kako oni luduju za bijelim ženama - rekao je jednom o kćerinom zaručniku i njezinom odabiru.</p><p>Kardashianu je 2003. dijagnosticiran rak od kojeg je preminuo osam tjedana kasnije. Malo prije smrti nazvala ga je, kažu, Priscilla Presley koja mu je rekla da ga 'jako voli'. To ga je rasplakalo. Robertovi prijatelji tvrde kako bi bio neizmjerno ponosan na svoju djecu i milijune koje su zaradili, iako mu se ne bi sviđao početni moment slave i Kimin porno uradak, a ova drama koja se ovih dana razbuktala. Krisin dečko je već nekoliko godina Corey Gamble, a par se unatoč godinama ne srami pričati o spolnim odnosima te ističu kako to prakticiraju često. </p><p> </p><p><strong>Sve o skandalu u obitelji Kardashian pratite na portalu <a href="https://www.24sata.hr/uspon-i-pad-klana" target="_blank">24sata.hr</a>.</strong></p>