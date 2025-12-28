Kris Jenner (70) stisnula se uz 25 godina mlađeg partnera i odmah pokrenula raspravu...

Sve je krenulo od jedne, naizgled sasvim obične božićne fotografije. Blagdanska rasvjeta, diskretna elegancija i Kris Jenner (70) koja stoji uz partnera Coreyja Gamblea (45). Ništa spektakularno, ništa što bi tražilo objašnjenje. Ipak, netko je prvi zastao, netko drugi zumirao, treći komentirao. I odjednom se više nije gledao Božić, nego godine.

Kris ima 70, Corey 45, ali na fotografiji ta matematika jednostavno ne funkcionira. Ona izgleda mirno, zategnuto, vedro. On ozbiljnije, umornije, kao da je svjestan da će upravo taj kadar pokrenuti lavinu.

Foto: Instagram

Komentari su krenuli ravno u srž, bez okolišanja i bez blagdanskog duha: 'Ona izgleda mlađe od vlastitog dečka, čak i mlađe od kćeri Khloe'. Uostalom, Kris je sama u seriji 'The Kardashians' bez zadrške rekla da joj je jedino nos prirodan na licu, dok ju je kći Kim podsjetila da su i zubi.

Foto: Instagram

Cijela je priča još u svibnju dobila službenu potvrdu. Njezin je predstavnik za Page Six potvrdio da je Kris posjetila renomiranog plastičnog kirurga Stevena M. Levinea, u estetskim krugovima poznatog kao 'maestro faceliftinga'.

- Imala sam facelifting prije otprilike 15 godina, pa je bilo vrijeme za osvježenje. Odlučila sam se za ovaj facelifting jer želim biti najbolja verzija sebe, a to me čini sretnom - priznala je Kris kasnije za Vogue Arabia.

No nije stala na tome.

- Samo zato što starite, ne znači da biste trebali odustati od sebe. Ako se osjećate ugodno u svojoj koži i želite graciozno stariti - što znači da ne želite ništa raditi - onda nemojte ništa raditi. Ali za mene, ovo je graciozno starenje. To je moja verzija - istaknula je.

Foto: Instagram

U listopadu se na temu dr. Levinea vratila s dozom humora. Otkrila je da su, nakon njezina zahvata i vala poziva koji je uslijedio, osmislili i 'tajnu lozinku' za potencijalne pacijente.

- Nije želio pažnju, što mi se svidjelo. Pitala sam ga: 'Ali imam li tvoje dopuštenje da kažem tko si?' A on je rekao: 'Slušaj, reći ću ti što. Dok god smislimo lozinku tako da ako netko nazove i kaže, ja sam najbolja prijateljica Kris Jenner, i mogu li dobiti konzultacije? Moraju reći tajnu lozinku - rekla je u podcastu 'Not Skinny But Not Fat'.

Otvorenost o zahvatima, objasnila je, vidi kao način da druge ohrabri. Da se ljudi ne boje operacija koje su im potrebne, nužne ili koje jednostavno žele učiniti kako bi se osjećali bolje u vlastitoj koži. Ovo nije prvi put da se Kris odlučila na estetske zahvate. Njezina povijest s estetskom kirurgijom duga je i dosljedna.

Foto: Instagram

Prvi facelifting imala je još 2011. godine. Zahvat je tad izveo Garth Fisher, kirurg dobro poznat javnosti jer je godinama radio s članovima obitelji Kardashian-Jenner. Isti je liječnik kasnije, 2019. godine, bio zadužen i za povećanje grudi njezine kćeri Kylie Jenner. Tijekom godina Kris je otvoreno govorila i o drugim zahvatima. Botoks je postao dio rutine, povećanje grudi imala je još 80-ih, 2018. smanjila je ušne resice, a prije tri godine bila je i na operaciji zamjene kuka.

Foto: Instagram