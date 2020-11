'Krleža, Fric je od prvog dana pojam važnosti, ali i veličine...'

<p>Htio sam zvučan i nelijep naslov koji korespondira s više suprotstavljenih osobnosti glavne junakinje. Rano sam došao do mladenke koja je simbola mladog, lijepog i naivnog, i kostonoge što je jedno od imena vještice Baba Roge, proglasio to radnim naslovom pa nastavio pisati dok ne smislim bolji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prošlogodišnji pobjednik</strong></p><p>Rekao je <strong>Želimir Periš</strong>, koji je s knjigom “Mladenka kostonoga” ušao među 14 naslova za izbor nagrade Fric.</p><p>- Krleža je od prvog dana pojam važnosti, veličine. Kad sam završio prva četiri razreda osnovne, roditelji su učiteljici Savi Čepinac poklonili monografiju o Krleži, veliku i debelu knjigu, poput samog Krleže. Kad sam završio fakultet, na poklon sam od autora dobio sliku Krleže na drvetu Rudija Labaša. ‘Želimiru Perišu, ing-u od slabe struje’, napisao je slikar 28. 9. 2001. godine. Sad visi u hodniku pred spavaćom, ‘Dida Miroslav’, zove je dvogodišnja kći kad prolazi uz nju.</p><p>Krleža mi je i ‘Baraka pet be’ iz srednjoškolske lektire, Despotova monodrama ‘Na rubu pameti’, suludi Nadarevićev pogled dok drži škare, ‘Krava na orehu’ Cinkuša, koje sviramo u automobilu, Krleža mi je svugdje, nedavno je Pavičić guslara iz ‘Mladenke’ pročitao kao dinarskog Petricu Kerempuha, nisam bio svjestan te paralele, a sad je se ne mogu otresti: baba cmizdri pod galgami, a koga vraga cmizdriš, zamusana mužača - rekao je autor.</p><p>Za dva i pol mjeseca, u siječnju 2021., po četvrti put bit će dodijeljena književna nagrada Fric za najbolju proznu neprevedenu knjigu premijerno objavljenu u Hrvatskoj od 1. 7. 2019. do 30. 6. 2020. Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe.</p><p>Pobjednik će, osim žiroskopa, osvojiti vrijednu novčanu nagradu od 75.000 kuna u bruto iznosu.</p><p>- Svakako ćemo kupiti novi kauč, stari je propao, spužva je ulegla, tko prespava na njemu ujutro ga boli vrat, a kako živimo s malom bebom spavanje na kauču nosi benefit neprekinutog sna bez noćnih buđenja. Kauč još važniju ulogu ima danju, na njemu odmaramo, družimo se, igramo i razgovaramo, povremeno i večeramo, čitamo knjige i gledamo filmove, vodimo ljubav i sve u svemu, treba nam. Ima doduše i glasova da nam treba renovirati kupaonicu, ni wc ne stoji baš najbolje, pukla je neka cijev u zidu, a ponestaje nam i prostora u ormarima, grijanje na klimu zapinje za jačih zima. U svakom slučaju, za eventualnu nagradu bi se svakako našlo primjene u svakodnevnoj egzistenciji, a dio novca bih vratio i samoj knjizi - rekao je Želimir.</p>