Kruno Lokotar predstavio je knjigu dnevničkih zapisa koje je vodio od srpnja 2022. do srpnja 2023. godine
Kruno Lokotar predstavio je 'Limited Edition': Volim pisati o utičnicama, a i o Pirketu...
Šestog dana 31. Sa(n)jam knjige u Istri posjetitelji su ponovno mogli uživati u tematski raskošnim promocijama, razgovorima i druženjima, a program je započeo Doručkom s autorom na kojem je s voditeljem Aljošom Pužarom razgovarala teatrologinja, teoretičarka i sveučilišna profesorica Nataša Govedić.
- Duboko vjerujem u dijalog. Moji najbolji stvaralački saveznici su studenti. Oni su pomalo i suodgovorni da objavljujem poeziju i da je ne držim doma u ladicama, jer i svoje studente učim da se ne boje dalekog odmicanja od izvornika teksta i radikalnog eksperimenta - rekla je Govedić.
Kruno Lokotar u programima Bookstan predstavlja i Intime predstavio je debitantsku knjigu "Limited Edition" (Buybook), knjigu dnevničkih zapisa koje je vodio od srpnja 2022. do srpnja 2023. godine.
- Cijeli naš život je klackanje na dva ruba. Život je zapravo negdje drugdje, Kundera je zaista imao pravo - rekao je Kruno Lokotar.
Razgovor s autorom moderirao je voditelj-prijatelj Emir Imamović Pirke, a Lokotar je također objasnio zašto su njegova sjećanja i memorije puno intenzivniji u rodnom Daruvaru, ispričao kako je četiri muške generacije svoje obitelji prikazao kroz jedno ogledalo i priznao:
- Najviše volim pisati o bezvezarijama, o magnetićima za frižider, utičnicama, pa i Pirketu...
Razgovor se odvijao pred izrazito brojnom publikom, a Lokotar je također pročitao i neke od ulomaka iz svoje knjige te izazvao oduševljenje svih prisutnih.
U programu Nemiri gostovao je politički analitičar, bivši veleposlanik RH u Moskvi i suradnik Expressa, Božo Kovačević, koji je u razgovoru s Andreom Matoševićem predstavio svoju knjigu "Ruske teme" (KruZak), a sve o čemu je govorio potkrijepio je različitim povijesnim iskustvima.
- Struktura ruske vlasti ni izdaleka nije tako čvrsta kao što to vladajuća struktura želi prikazati - rekao je Božo Kovačević.
Riječ je o knjizi tekstova izvorno objavljenih na portalu Ideje.hr i u tjedniku Express, u kojima Božo Kovačević analizira rusku prošlost, Putinovu Rusiju, rat protiv Ukrajine, a i mišljenja brojnih stručnjaka o budućnosti Ruske Federacije.
Sve to rezultat je njegova višegodišnjeg bavljenja Rusijom na različite načine i u različitim poljima djelovanja - od pisanja za različite medije, preko brojnih okruglih stolova i konferencija, pa sve do održavanja raznih kolegija o Rusiji na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu.
Razgovor s Božom Kovačevićem nastavio se i u četvrtak, kad je sudjelovao na tribini Doručak s autorom, čiji je voditelj Aljoša Pužar.
