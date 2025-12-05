Kruno Lokotar predstavio je 'Limited Edition': Volim pisati o utičnicama, a i o Pirketu...

Šestog dana 31. Sa(n)jam knjige u Istri posjetitelji su ponovno mogli uživati u tematski raskošnim promocijama, razgovorima i druženjima, a program je započeo Doručkom s autorom na kojem je s voditeljem Aljošom Pužarom razgovarala teatrologinja, teoretičarka i sveučilišna profesorica Nataša Govedić.

- Duboko vjerujem u dijalog. Moji najbolji stvaralački saveznici su studenti. Oni su pomalo i suodgovorni da objavljujem poeziju i da je ne držim doma u ladicama, jer i svoje studente učim da se ne boje dalekog odmicanja od izvornika teksta i radikalnog eksperimenta - rekla je Govedić.

Kruno Lokotar u programima Bookstan predstavlja i Intime predstavio je debitantsku knjigu "Limited Edition" (Buybook), knjigu dnevničkih zapisa koje je vodio od srpnja 2022. do srpnja 2023. godine.

- Cijeli naš život je klackanje na dva ruba. Život je zapravo negdje drugdje, Kundera je zaista imao pravo - rekao je Kruno Lokotar.

Pula: Predstavljanje knjige 'Limited edition' Krune Lokotara | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Razgovor s autorom moderirao je voditelj-prijatelj Emir Imamović Pirke, a Lokotar je također objasnio zašto su njegova sjećanja i memorije puno intenzivniji u rodnom Daruvaru, ispričao kako je četiri muške generacije svoje obitelji prikazao kroz jedno ogledalo i priznao:

- Najviše volim pisati o bezvezarijama, o magnetićima za frižider, utičnicama, pa i Pirketu...

Razgovor se odvijao pred izrazito brojnom publikom, a Lokotar je također pročitao i neke od ulomaka iz svoje knjige te izazvao oduševljenje svih prisutnih.

U programu Nemiri gostovao je politički analitičar, bivši veleposlanik RH u Moskvi i suradnik Expressa, Božo Kovačević, koji je u razgovoru s Andreom Matoševićem predstavio svoju knjigu "Ruske teme" (KruZak), a sve o čemu je govorio potkrijepio je različitim povijesnim iskustvima.

- Struktura ruske vlasti ni izdaleka nije tako čvrsta kao što to vladajuća struktura želi prikazati - rekao je Božo Kovačević.

Pula: Predstavljanje knjige 'Ruske teme' Bože Kovačića | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Riječ je o knjizi tekstova izvorno objavljenih na portalu Ideje.hr i u tjedniku Express, u kojima Božo Kovačević analizira rusku prošlost, Putinovu Rusiju, rat protiv Ukrajine, a i mišljenja brojnih stručnjaka o budućnosti Ruske Federacije.

Sve to rezultat je njegova višegodišnjeg bavljenja Rusijom na različite načine i u različitim poljima djelovanja - od pisanja za različite medije, preko brojnih okruglih stolova i konferencija, pa sve do održavanja raznih kolegija o Rusiji na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu.

Razgovor s Božom Kovačevićem nastavio se i u četvrtak, kad je sudjelovao na tribini Doručak s autorom, čiji je voditelj Aljoša Pužar.

