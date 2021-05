Zakoračila sam u deveto desetljeće, a tek sad, kad sam u mirovini, mogu pokazati da iznutra baš i nisam Čelična Lady. Mogu se opustiti, ne trebam biti jako službena niti ozbiljna i s veseljem ću pred kamerama pjevati, recitirati poeziju, pričati viceve... - rekla nam je Ksenija Urličić (81). U povodu 95 godina Hrvatskog radija i 65 godina Hrvatske televizije, večeras će u '5.com s Danielom' Urličić pokazati sve čime je nekad šarmirala po eurovizijskim kuloarima.

– Tad sam imala barem 20 godina manje, bila sam komunikativna, poliglota, i šefovima delegacija pristupala na njihovom jeziku. Rusima sam pjevala Kaćušu, recitirala Ljermontova, a Španjolcima pjevala 'Besame mucho' - kaže Ksenija. A pjevat će i u showu.

Danieli Trbović (57) nije bilo svejedno stati pred bivšu urednicu, i postavljati joj pitanja kao gostu. Voditi emisiju na način kako ju je baš Ksenija učila. No, s godinama je, kaže, naučila kontrolirati tremu.

- Drugačije je sve kad dolazi Ksenija. I nakon toliko godina iskustva, kad mi netko iz generacije velikih - Željka Fattorini, pokojna Helga Vlahović-Brnobić, Ksenija Urličić, Vesna Spinčić-Prelog, Jasmina Nikić ili Oliver Mlakar - dolazi u emisiju, imam tremu, poseban osjećaj odgovornosti i divljenja. Ti ljudi su našoj televiziji dali lice, zbog njih smo zavoljeli televiziju - priča Daniela.

Ksenija je među mnogim voditeljskim zvijezdama stvorila i Danielu. Iako je od '90-e već radila na ondašnjem Z3, itekako pamti njihov prvi zajednički projekt.

- Bio je to doček Nove 1992. godine. Grga i ja vodili smo doček iz podruma, sve je bilo zamračeno, uzbune su svirale, a nas dvoje vodili program uživo - prisjetila se. Urličić je televizijskim hodnicima koračala 41 godinu i ostavila neizbrisiv trag. Osim obljetnice koju slavi njihova kuća, ove godine je i 20 godina kako je u mirovini. Ksenija je i Danieli nametnula devizu "red, rad i disciplina", zbog čega je stekla nadimak Čelične Lady. Privatno je izuzetno emotivna, pa su se svi koji je poznaju, čudili kako se ujopće tolike godine nosila s tom ulogom.

- Bio je to moj permanentni problem, no veliki projekt, sa 200 do 300 ljudi, koji ide „uživo“ i koji ne smije odstupati od predviđenoga vremena nije trpio kompromise. Nije tu bilo mjesta za emocije - rekla je Ksenija. U gostima kod Daniele, Ksenija se prikazuje u pravom izdanju, toplom i srdačnom.

- Naša Čelična Lady pokazala se odličnom zabavljačicom - kaže Daniela.