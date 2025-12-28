Obavijesti

KSET iduće godine slavi čak pola stoljeća! Voditeljica za 24sata: To nije samo prostor, to su ljudi!

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Ministar Vlaho Orepi? na koncert grupe Svemir | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Klub studenata elektrotehnike već pola stoljeća je utočište alternativne kulture

Nova 2026. godina za Klub studenata elektrotehnike, poznatiji kao KSET, nosi mnoštvo zabave i iznenađenja. Naime, godina je to u kojoj kultni klub slavi pola stoljeća postojanja. No KSET-ovih 50 godina nisu samo broj - to je priča o volonterima, izvođačima, posjetiteljima i svima koji su doprinijeli da jedan studentski klub postane središte alternativne kulture u Zagrebu.

Priča o ovom legendarnom studentskom klubu počela je 1969. godine, zahvaljujući viziji tadašnjeg dekana akademika Hrvoja Požara, prodekana Vladimira Muljevića i Berislava Jurkovića, uz angažman studenata Fakultetskog odbora i 'Našeg lista'.

Prvotno smješten u dvije prostorije u podrumu C zgrade FER-a, klub je 1971. godine dobio ime KSET, a već 1976. preseljen je u prostor dotadašnje kotlovnice. Od tada, kotlovnica je postala kultno mjesto na koje rado dolaze ne samo studenti FER-a, već i drugih zagrebačkih fakulteta.

Taj datum, 16. prosinca 1976., smatra se početkom KSET-a kakvog danas poznajemo - utočišta alternativne kulture u Zagrebu.

- KSET nije prostor, KSET su ljudi. Već pola stoljeća njegujemo to, educiramo nove generacije volontera kroz naših 10 sekcija, učimo ih svakom aspektu organizacije koncerta – od bukinga, tehničke produkcije do dizajna i same izvedbe - ističe Mia Periš, predsjednica udruge SS FER i voditeljica KSET-a.

Zagreb: Ministar Vlaho Orepi? na koncert grupe Svemir | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Danas klub broji oko 300 aktivnih članova, od kojih 60% dolazi s FER-a. Studenti se u klub uključuju kroz deset sekcija: Biciklistička, Disco, Dramska, Fotografska, Glazbena, Media, Planinarska, Računarska, Tehnička i Video sekcija. Svaka sekcija pruža članovima mogućnost da razvijaju svoje hobije, proširuju znanje i sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima, bez prethodnog predznanja.

Unatoč tome što klub trenutno nema vlastiti stalni prostor, KSET je i dalje aktivan i prepoznatljiv na glazbenoj i kulturnoj sceni. Volonteri su se okrenuli suradnji s drugim prostorima i organizatorima, a festivali poput KSET Open Air i KSET na Krku omogućuju da duh kluba i dalje živi, pružajući prostor za alternativno umjetničko izražavanje i nove izvođače.

- Jedan od najvećih KSET-ovih pothvata svakako je Brucošijada FER-a, jedini jesenski festival u Zagrebu organiziran "od studenata za studente", koji se ove godine održao po 42. put u Studentskom centru i ugostio 16 raznovrsnih izvođača iz Hrvatske i regije. KSET je kroz godine u svojoj kotlovnici ugostio brojne izvođače koji su kasnije postali svjetski poznati, poput The Nationala, čiji je prvi europski koncert bio upravo u KSET-u 2004. godine pred 70-ak posjetitelja - ističe Mia.

Klub ne stvara samo večernje događaje. Njegov dnevni program uključuje predavanja, radionice i školice razne tematike poput Tech Talks, Educikli, planinarske i foto školice, Disco Juventa, tečajeve "Uradi sam" i slično. 

- Kroz ove programe volonteri stječu znanja koja će im koristiti i u budućnosti, a ponekad upravo neka ‘luda ideja’ preraste u stalni dio programa KSET-a - objašnjava Periš.

Ove godine, u sklopu proslave 50 godina KSET-a, planiran je bogat program događanja. Svaki mjesec bit će obilježen nizom evenata po raznim klubovima u Zagrebu. Večernji program uključuje koncerte i partyje, dok dnevni program donosi radionice i edukativne sadržaje.

Foto: Getty Guliver

Prvi mjesec proslave započinje u srijedu, 28. siječnja, nastupom JeboTon ansambla u Attacku, a već sljedeći dan, 29. siječnja, održava se Game night: Crash Team Racing u Crnom mačku. U petak, 30. siječnja, u Vintage Industrial Baru nastupa legenda hrvatskog repa Edo Maajka, kojem će se pridružiti i Pendrek, dok će subotu, 31. siječnja, zatvoriti KSET50 Caffe, okupljanje svih generacija DJ-eva Disco sekcije koje traje od 1996. godine.

- Iz perspektive jedne mlade osobe, KSET je bio moj prvi dodir s alternativnom scenom Zagreba i Hrvatske. Upoznao me s kulturom koja me oblikovala i naučila što znači biti u zajednici koja te prihvaća takvog kakav jesi. Upravo to, ljudi i zajednica, omogućilo je KSET-u da opstane pola stoljeća - zaključuje Mia Periš.

