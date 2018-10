KSI oduševio krcatu Arenu: 'Trenutno sam slobodan dečko'

Megapopularni KSI popeo na pozornicu, a publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom. Nakon što se smjestio u udobnu fotelju, voditelji su mu postavili nekoliko 'škakljivih' pitanja, a KSI je istaknuo kako su hrvatski fanovi preludi.

- Sviđa mi se Hrvatska. Svi su prema meni veoma dragi. Ipak, moram priznati da su u Hrvatskoj moji obožavatelji preludi. To je zaista istina. Pa pogledajte kako viču i skaču čim su me vidjeli. Vole me, a volim i ja njih, rekao je megapopularni KSI. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Istaknuo je kako u slobodno vrijeme gleda filmove i trenira boks, a najavio je i kako će uskoro objaviti nove pjesme.

- Obožavam filmove, to me nekako opušta, a od sporta volim boks jer ga treniram. Jedva čekam da dogodine odem u ring. Nikad nisam prenervozan, često vježbam i pričam s trenerom o taktikama. Radim na novim pjesmama. Inače ih sam pišem, ali glazbu nikad ne radim sam - dodaje KSI.

Na pitanje smatra li se boljim reperom ili boksačem, KSI je rekao da to ovisi o raspoloženju. Da želi biti youtuber, shvatio je prije deset godina. Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Igrao sam FIFU i odjednom počeo komentirati jer sam se ljutio na igricu. Otvorio sam svoj YouTube kanal i počeo ismijavati druge ljude. Često me pitaju kako sam postao uspješan, ali ja mislim da nema nekog recepta. Jednostavno ako želim nešto napraviti, fokusiram se u potpunosti na to - poručio je i nastavio:

- Moje ime je teško za izgovoriti, ali evo, svi ste ga naučili izgovarati. Oduševljen sam vašom zemljom. Ali uistinu, i djevojke su vam prelijepe. A i u sportu ste uspješni. To što ste napravili u nogometu je nevjerojatno i na tome vam čestitam. Malo sam bio tužan jer je Engleska izgubila protiv vas u polufinalu, ali drago mi je bilo zbog vas - rekao je KSI. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kao današnje uzore ističe Willa Smitha i Jamieja Foxa. Dodaje da naporno radi kako bi održao popularnost kanala. Rad s prijateljima je najbolji način da se probijete, kaže.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Petra ga je pitala postoji li netko poseban u njegovom životu,

- Trenutno sam slobodan dečko, ali nikada se ne zna. Moj celebrity crush je Selena Gomez, Rihanna i Beyonce - otkrio je KSI koji kada se probudi prvo pojede i pregleda društvene mreže.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Nemam nikakvih sramotnih navika. Najluđa stvar koju sam ikada napravio je pravio se da sam se spotaknuo, a pritom si natukao koljeno - prisjetio se. Kavu voli više od čaja, komedije umjesto horora, noć voli više nego dan, između crnokose djevojke i plavuše uvijek bira crnokosu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svoj prvi YouTube kanal KSI je pokrenuo početkom 2008. godine, ali ondje je u nešto više od godinu dana objavio tek devet videosnimki igranja popularne FIFA-e. Taj kanal, koji još uvijek broji 18 tisuća pretplatnika, bio je njegov skromni početak, a zatim je 2009. pokrenuo kanal gdje ga milijuni prate danas.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I na novom se kanalu uglavnom fokusirao na igranje igrica i snimanje videa o tome, a okupio je i svoje prijatelje u gaming skupinu Ultimate Sidemen. S njima je redovito pohađao natjecanja u igranju FIFA-e, a nakon pobjede protiv jednog od osnivača tvrtke Virgin Games, Zacha Zeldina, posjetio je Las Vegas gdje je na konferenciji govorio o poslu i zaradi na YouTubeu.

Danas vrijedi više od 25 milijuna kuna (oko 4,5 milijuna dolara), početkom 2017. godine na neko je vrijeme prestao snimati za YouTube. Tada je izjavio kako mu se "ne sviđa smjer u kojem YouTube ide". Osim toga, iste se godine posvađao s prijateljem i kolegom iz Sidemena, Ethanom Payneom, i izašao iz skupine u kojoj je godinama igrao.

Tema: JoomBoos