Kultna britanska grupa The Sisters of Mercy stiže u Pulu

Nakon koncerta prije dvije godine u zagrebačkom Boćarskom klubu, britanska kultna grupa The Sisters Of Mercy vraća se u Hrvatsku 26. srpnja na koncert u atraktivnom prostoru na otvorenom, rimskom kamenolomu Cave Romane kod Pule, objavio je organizator koncerta Twilight Promotion.

Cave Romane je turistička atrakcija, pored svoje ljepote zanimljiva po tome što su Rimljani iz toga kameoloma uzimali kamen kako bi izgradili Arenu u Puli, a to će biti peti posjet The Sisters Of Mercy Hrvatskoj.

Prvi koncert održali su 1990. u rasprodanoj dvorani Doma sportova u Zagrebu u sklopu turneje na kojoj su promovirali treći album „Vision Thing“, kada su bili na vrhuncu popularnosti. Ponovno su nas posjetili 2006. kada su održali open air koncert u zagrebačkoj „Klaonici“, tri godine kasnije su nastupili u Tvornici kulture, a posljednji nastup bio je 2023. u rasprodanom Boćarskom domu.

The Sisters Of Mercy osnovani su 1980. godine u britanskom gradu Leedsu, a alfa i omega benda od samog početka je karizmatični frontmen Andrew Eldritch. U karijeri su objavili samo tri albuma, tri EP-a i desetak singlova, no i s tako skromnom diskografijom postali su jednom od najutjecajnijih grupa na području dark i goth rocka u povijesti.

Ovdašnja publika ima poseban odnos prema The Sisters Of Mercy prije svega zbog njihova drugog albuma „Floodland“ iz 1988. godine, na kojem se nalaze hitovi „This Corrosion“, „Dominion“ i „Lucretia“, koji su se tada puštali u svim alternativnim klubova i slušaonicama. Album je objavljen na početku velike ekspanzije dark pokreta kod nas te je postao jednim od najpopularnijih albuma u to vrijeme.