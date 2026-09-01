'Kumovi' se vraćaju na Novu TV!

Omiljena domaća serija 'Kumovi' vraća se s novim epizodama ove nedjelje, 6. rujna od 20:15. U novim nastavcima Zaglave očekuju brojne intrige, neočekivani obrati, a pojedine situacije mogle bi izmaknuti kontroli.

Ususret novim epizodama, glumci hit serije prisjetili su se svojih početaka i odnosa koji su se tijekom godina razvili među njihovim likovima. Petra Kraljev osvrnula se na svoju Milicu, s kojom se, kaže, s vremenom potpuno povezala.

- Milica je postala dio mene. Srastala sam s njom u ovih pet godina. Ali, s njom je srastao i kolega Mijo odnosno Šank i uglavnom nas ljudi na cesti uvijek pitaju jedno za drugo. To je jedna simbioza - rekla je.

U videu u kojemu su komentirali svoju prvu glumačku zajedničku probu, prisjetila se i samih početaka, kada su upravo Milica, Šank i Zvone činili općinsku ekipu.

- Najponosnija sam što sam s Mijom i Stojanom uspjela izaći na kraj. Stojan je bio naš mentor, stariji kolega koji nam je pomogao svojom jednostavnošću i neposrednošću i napravio to da postanemo klapa - našalila se Petra te je posebno pohvalila Stojana, koji im je u počecima jako puno značio.

I dok su se gledatelji tijekom pet godina emitiranja potpuno povezali sa serijom i njezinim likovima, ni sami glumci nisu mogli predvidjeti koliko će dugo 'Kumovi' trajati. Mijo Kevo prisjetio se kako je u početku bio među najvećim skepticima.

- Ja jedini nisam vjerovao od svih glumaca. Mislio sam da će biti samo četrdesetak epizoda. Jedini sam bio skeptičan. Moram priznati, demantiralo me sve - priznao je Mijo.

S druge strane, Petra se prisjetila kako je i sama očekivala znatno kraći angažman.

- Ja sam došla u Zagreb pred snimanje i iznajmila stan samo na šest mjeseci - rekla je kroz smijeh.

Novi problemi mogli bi donijeti nesuglasice između Milice i Šanka, a obitelj Macan nastavlja svoju borbu za opstanak posla. Osim toga, Županija odlučuje postaviti semafor u Zaglavama, no problem nastaje kada se ispostavi da bi trebao biti postavljen na potpuno pogrešnom mjestu, što posebno razljuti Martina, a Luce se u međuvremenu suočava sa suspenzijom.

- U novim epizodama gledatelji će imati priliku vidjeti Luce u nešto drugačijem izdanju, pogotovo s dolaskom nekih novih likova. Nastavlja svoju borbu nakon suspenzije i definitivno joj neće biti lako u svemu što slijedi – otkrila je glumica Ana Uršula Najev.

Povratak 'Kumova' ne propustite ove nedjelje, od 20:15 na Novoj TV!