Kurt Cobain u pidžami je odveo Courtney Love pred oltar, evo kako je izgledalo vjenčanje

U siječnju 1992. godine, kada je Nirvanin album "Nevermind" svrgnuo "Dangerous" Michaela Jacksona s vrha top ljestvica, Kurt Cobain je nevoljko okrunjen za novog kralja rocka. Samo mjesec dana kasnije, dobio je i svoju kraljicu. Na plaži Waikiki u Honoluluu, 24. veljače 1992., vjenčao se s Courtney Love, pjevačicom benda Hole, u ceremoniji koja je bila jednako nekonvencionalna, strastvena i kaotična kao i njihova ljubavna priča.

Bilo je to vjenčanje koje je u potpunosti odražavalo duh para koji je prezirao konvencije. Mladoženja je na ceremoniju došao odjeven u zelenu kariranu pidžamu, navodno jer je bio "previše lijen da obuče smoking". Mladenka, koja je u tom trenutku bila trudna s njihovom kćeri Frances Bean, nosila je satensku haljinu s čipkom koja je nekoć pripadala tragičnoj glumici Frances Farmer, jednoj od Cobainovih muza. Njihova punk-rock bajka nije trebala kraljevsko slavlje, bila je dovoljna litica s pogledom na ocean u suton i osmero najbližih prijatelja.

Vjenčanje je bilo daleko od medijskog spektakla. Među osam uzvanika bio je i Nirvanin bubnjar Dave Grohl, no basist Krist Novoselic, koji se protivio njihovoj vezi i utjecaju koji je Courtney imala na Kurta, nije se pojavio. Smatrao je da njihova veza, obilježena teškom ovisnošću o heroinu, vodi u propast. Ceremoniju je vodila nedenominacijska svećenica, a par je razmijenio zavjete uz havajski blagoslov. Kurt je, kako su kasnije prepričavali svjedoci, plakao od ganuća.

Odluka za takvo vjenčanje nije bila iznenađenje za one koji su ih poznavali. Bili su to dvoje autsajdera koji su se pronašli pod svjetlima najveće svjetske pozornice.

​- Pa, oboje su bili prilično nekonvencionalni ljudi. Mislim da se ideja o vjenčanju u crkvi... ne bi mogla dogoditi ni za milijardu godina - izjavio je Charles R. Cross, autor Cobainove biografije "Heavier Than Heaven".

Njihova priča započela je oko dvije godine ranije. Iako postoje različite verzije o njihovu prvom susretu, najčešće se spominje noćni klub Satyricon u Portlandu u siječnju 1990. godine. Courtney je bila ta koja je ustrajno proganjala Kurta, šaljući mu poruke i spominjući ga u intervjuima. Isprva ju je ignorirao, no do jeseni 1991., kada je Nirvana postala globalni fenomen, njihova je veza postala neizbježna.

Povezala ih je glazba, ali i nešto dublje. Oboje su imali teško djetinjstvo i osjećaj nepripadanja. Kako je Cross objasnio, povezala ih je trauma. U njoj je pronašao ravnopravnu partnericu, snažnu i beskompromisnu ženu koja se nije bojala reći što misli, što je Cobaina, deklariranog feminista, snažno privlačilo.

Njihov brak, koji je trajao nešto više od dvije godine, bio je turbulentan. Cobain ga je jednom opisao kao spoj "Evian vode i akumulatorske kiseline". Borba s ovisnošću, pritisak slave i medijski napisi, poput kontroverznog članka u časopisu Vanity Fair koji je optužio Love da je koristila heroin tijekom trudnoće, ostavili su dubok trag. Zbog tih optužbi par je privremeno izgubio skrbništvo nad kćeri Frances Bean, rođenom u kolovozu 1992.

Unatoč svemu, njihova je ljubav bila isprepletena nevjerojatnom nježnošću i kreativnom simbiozom. Utjecali su jedno na drugo glazbeno; vjeruje se da je Nirvanina pjesma "Heart-Shaped Box" inspirirana kutijom u obliku srca koju mu je Courtney poklonila, dok je ona njemu posvetila hit "Doll Parts". No, dok su se kreativno uzdizali, u borbi s ovisnošću vukli su jedno drugo prema dnu. U ožujku 1994., tijekom europske turneje, Cobain se u Rimu predozirao, nakon čega ga je Courtney nagovorila na odlazak na rehabilitaciju. Pobjegao je nakon samo nekoliko dana. Njegov tragičan kraj 5. travnja 1994. godine označio je i kraj jedne od najburnijih i najslavnijih ljubavnih priča u povijesti rocka. Njegove posljednje riječi upućene njoj, prije odlaska u Seattle, bile su o albumu "Live Through This" njenog benda Hole. Rekao joj je: "Što god se dogodilo, snimila si sjajan album".