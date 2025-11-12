U trenutku prave bure među obožavateljima, Kylie Jenner 'lajkala' je video svog dečka Timothéea Chalameta, čime je potvrdila da su i dalje zajedno bez obzira na glasine o prekidu
Kylie je 'lajkom' spasila ljubav
Kylie Jenner odlučila je stati na kraj glasinama o prekidu s Timothéeom Chalametom 'lajkom' na društvenim mrežama, čime je odala dojam da su i dalje u dobrim odnosima. Naime, osnivačica Khyja reagirala je na video koji je Chalamet objavio na Instagramu, samo nekoliko sati nakon što su isplivale vijesti o njihovom navodnom razlazu.
Glumac iz hit filma 'Dina', je podijelio trailer za svoj nadolazeći film 'Marty Supreme', gdje je Jennerin 'palac gore' bio je jasan signal da ljubav između njih nije završila, a fanovi su brzo reagirali.
- Luda je za njim, tako da bi se to moglo ponoviti. - izvor dodaje.
Međutim, drugi izvori ističu da veza nije posve završila.
- On puno snima, a ona osjeća potrebu da ga 'lovi'. Ulaže više truda od njega - izjavili su neki od izvora. Šuškalo se i o tome kako Chalamet nije prisustvovao proslavi 70. rođendana Kyliene majke, Kris Jenner, što je dodatno potaknulo spekulacije.
Međutim, drugi insajder navodi da Chalamet stalno govori o svojoj djevojci dok snima 'Marty Supreme', te da je Kylie čak doletjela da ga posjeti na setu u New Yorku.
- Upoznali su se i u Londonu dok je snimao 'Dinu' - istaknuo je izvor, naglasivši da su stvarno zaljubljeni.
Prema trećem izvoru, par je i dalje u čvrstoj vezi.
Zastupnici Chalameta i zvijezde serije Hulua još uvijek nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Kylie (28) i Timothée (29) suočili su se s glasinama o prekidu prošlog ljeta nakon što su neko vrijeme bili odvojeni. Ipak, glasine su nestale kada su se u kolovozu pojavili zajedno na kavi u Budimpešti, čime su pokazali da ljubav i dalje cvjeta unatoč izazovima!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+