UŠUTKALA GLASINE

Kylie je 'lajkom' spasila ljubav

Piše Nadia Reškovac,
Kylie je 'lajkom' spasila ljubav
Foto: KGC-213/mpi04

U trenutku prave bure među obožavateljima, Kylie Jenner 'lajkala' je video svog dečka Timothéea Chalameta, čime je potvrdila da su i dalje zajedno bez obzira na glasine o prekidu

Kylie Jenner odlučila je stati na kraj glasinama o prekidu s Timothéeom Chalametom 'lajkom' na društvenim mrežama, čime je odala dojam da su i dalje u dobrim odnosima. Naime, osnivačica Khyja reagirala je na video koji je Chalamet objavio na Instagramu, samo nekoliko sati nakon što su isplivale vijesti o njihovom navodnom razlazu. 

2023 US Open Tennis Men's Final
Foto: KGC-213/mpi04

Glumac iz hit filma 'Dina', je podijelio trailer za svoj nadolazeći film 'Marty Supreme', gdje je Jennerin 'palac gore' bio je jasan signal da ljubav između njih nije završila, a fanovi su brzo reagirali.

- Luda je za njim, tako da bi se to moglo ponoviti. - izvor dodaje.

Foto: Instagram

Međutim, drugi izvori ističu da veza nije posve završila. 

- On puno snima, a ona osjeća potrebu da ga 'lovi'. Ulaže više truda od njega - izjavili su neki od izvora. Šuškalo se i o tome kako Chalamet nije prisustvovao proslavi 70. rođendana Kyliene majke, Kris Jenner, što je dodatno potaknulo spekulacije.

Nicole Flender Majka Timothéeja Chalameta je prvi put progovorila o njegovoj vezi s Kylie Jenner: 'Nije pitao'
Majka Timothéeja Chalameta je prvi put progovorila o njegovoj vezi s Kylie Jenner: 'Nije pitao'

Međutim, drugi insajder navodi da Chalamet stalno govori o svojoj djevojci dok snima 'Marty Supreme', te da je Kylie čak doletjela da ga posjeti na setu u New Yorku. 

- Upoznali su se i u Londonu dok je snimao 'Dinu' -  istaknuo je izvor, naglasivši da su stvarno zaljubljeni.

97th Academy Awards - Audience
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija


Prema trećem izvoru, par je i dalje u čvrstoj vezi.

Zastupnici Chalameta i zvijezde serije Hulua još uvijek nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Kylie (28) i Timothée (29) suočili su se s glasinama o prekidu prošlog ljeta nakon što su neko vrijeme bili odvojeni. Ipak, glasine su nestale kada su se u kolovozu pojavili zajedno na kavi u Budimpešti, čime su pokazali da ljubav i dalje cvjeta unatoč izazovima!

