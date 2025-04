Majka Timothéeja Chalameta je prvi put progovorila o njegovoj vezi s Kylie Jenner: 'Nije pitao'

Ljubavna priča glumca Timothéeja Chalameta i reality zvijezde Kylie Jenner dobila je i službeni blagoslov! Njegova majka Nicole Flender prvi put je javno progovorila o njihovoj vezi i imala samo riječi hvale za svoju snahu.

- Kylie je stvarno simpatična. Uvijek se lijepo ponaša prema meni - ispričala je nedavno, a prenosi Page Six.

Foto: Profimedia

Prisjetila se i trenutka kad joj je sin rekao da je kupio kuću u Los Angelesu, i to blizu doma gdje živi Kylie.

- Nije me ništa pitao - rekla je kroz smijeh pa dodala: 'Samo mi je rekao: ‘Mama, kupio sam kuću.'

Timothéejeva sestra Pauline nedavno je kupila stan u Parizu, ali njihova majka Nicole ne planira preseliti bliže djeci. Kaže da joj više odgovara ostati u New Yorku i povremeno ih posjećivati.

- Biste li vi htjeli da vam mama stalno ide za vama? - pitala je kroz smijeh pa nastavila: 'Više volim otići u posjet kad poželim.'

Nicole je pratila sina i Kylie na dodjeli Oscara 2025., gdje je Timothée bio nominiran za najboljeg glumca za film 'A Complete Unknown'.

Foto: Profimedia

Tijekom cijele večeri Kylie je sjedila kraj svog partnera. No, kad se čitala najvažnija nagrada, ustala je i prepustila svoje mjesto njegovoj majci. Htjela je da taj trenutak doživi s njom. Iako on to nije tražio, bio je dirnut tim lijepim i pažljivim potezom.

- Timmy je rekao da mu je to bilo jako slatko - rekao je izvor.

Na kraju nagradu nije osvojio Timothée, nego Adrien Brody za film 'The Brutalist', ali Kylie je i dalje bila vrlo ponosna na njega. Pratila ga je na gotovo svim dodjelama nagrada te godine, iako se još nisu službeno pojavili zajedno na crvenom tepihu.

Kad je Kylie morala propustiti dodjelu SAG nagrada zbog iznenadne smrti bliskog prijatelja i frizera Jesúsa Guerrera, Timothée je poveo svoju majku kao pratnju.

Foto: Gonzalo Fuentes

Kylie, kojoj je posao s kozmetikom donio stotine milijuna dolara, šest godina bila je u vezi s reperom Travisom Scottom. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Stormi i sina Airea, kojeg je Kylie rodila u veljači 2022. Godinu dana kasnije, uoči Aireovog prvog rođendana, par je objavio da su se razišli. Iako nisu otkrili razlog, mnogi misle da je Kylieina veza s glumcem utjecala na njihov prekid.

Timothéeja su, pak, povezivali s mnogim glumicama, a najpoznatija veza bila je ona s Lily-Rose Depp. Par je bio zajedno od 2018. do 2020. godine, a pokušali su obnoviti vezu 2021. Također, dok je još bio tinejdžer, šuškalo se da je bio u vezi s Lourdes Leon, Madonninom kćeri, koju je poznavao iz srednje škole.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS