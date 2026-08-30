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USPJEH

Kylie ušla u 'klub milijardera'

Piše Stela Kovačević,
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Kylie ušla u 'klub milijardera'
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
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Ovaj streaming jubilej samo je jedan u nizu nedavnih uspjeha. Njezin prošlogodišnji singl "Padam Padam" postao je neočekivani viralni fenomen

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Australska pop ikona Kylie Minogue (58) ima novi, impresivan razlog za slavlje. Njezina kultna pjesma "Can't Get You Out Of My Head" dosegla je nevjerojatnu prekretnicu, premašivši milijardu preslušavanja na streaming servisu Spotify.

Ovaj uspjeh potvrđuje bezvremenski status hita iz 2001. godine i svjedoči o neiscrpnoj popularnosti pjevačice čija karijera traje gotovo četrdeset godina.

Vijest o ulasku u Spotifyjev "klub milijardera" pjevačica je s oduševljenjem podijelila na društvenim mrežama, prisjetivši se snimanja legendarnog spota i kultnog bijelog kombinezona. Pjesma, koju su napisali i producirali Cathy Dennis i Rob Davis, objavljena je kao vodeći singl s njezinog osmog studijskog albuma "Fever".

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Zahvaljujući hipnotičkom "la la la" refrenu i futurističkom zvuku, singl je postigao globalni uspjeh, osvojivši prvo mjesto na ljestvicama u čak 40 zemalja, a danas dopire do potpuno nove publike.

Ovaj streaming jubilej samo je jedan u nizu nedavnih uspjeha za Kylie Minogue. Njezin prošlogodišnji singl "Padam Padam" postao je neočekivani viralni fenomen, donio joj nagradu Grammy za najbolju pop dance snimku i vratio je u vrhove ljestvica. Uspjeh albuma "Tension" okrunila je i potpuno rasprodanom prvom rezidencijom u Las Vegasu, koja se održavala od studenog 2023. do svibnja 2024.

Kylie ne planira stati. Za listopad 2024. najavila je izlazak novog albuma "Tension II", a u planu je i velika svjetska turneja, njezina najveća od 2011. godine. Uz to, potvrdila je da razmišlja i o posebnoj turneji povodom 40. obljetnice karijere te je najavila vinilna reizdanja nekoliko svojih albuma, što su obožavatelji s nestrpljenjem iščekivali.

*uz korištenje AI-ja

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